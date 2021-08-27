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Напомним, пишет s13.ru, предприятие возле Гродно с нуля намерена строить бельгийская компания Tessenderlo Group, которая теперь получила «зеленый свет» для дальнейшей реализации проекта, пишет «Вечерний Гродно».





А что за завод хотят строить бельгийцы под Гродно?





Отметим, что конкретная договоренность о том, что бельгийцы возведут у нас предприятие, было достигнуто в октябре 2019 года, когда делегация из Гродно посещала французский город Руан, где уже находится один из заводов бельгийской компании по производству тиосульфата аммония.





При этом Гродно для размещения нового производства бельгийцами был выбран не случайно. Во-первых, сокращаются расходы на доставку: везти удобрения в Россию из Гродно выгоднее, чем из Франции. Во-вторых, главный компонент для производства тиосульфата аммония — аммиак, производит ОАО «Гродно Азот». Для перевозки сырья между предприятиями проложат железнодорожную ветку. Другой компонент, жидкую серу, тоже будут закупать в Беларуси.





Тогда же и определились с конкретной локацией под завод — для него выбрали площадку «Гродноинвест» на 4 га, расположенную в Аульсе рядом с «Тайфуном». Известно, что завод будет построен по аналогичному проекту, что и завод в Руане, однако производить он будет больше продукции — 100 тысяч тонн тиосульфата ежегодно против 80 тысяч тонн у французов. Готовые удобрения будут продаваться в основном на российский рынок и страны Восточной Европы. Известно, что предприятие будет работать круглосуточно, будет создано 37 новых рабочих мест.





Что касается самого важного с точки зрения простого гродненца, а именно безопасности, то по заверениям бельгийцев завод будет оснащен самым современным и надежным оборудованием, будут стоять все необходимые системы безопасности. На качество воздуха выбросы с предприятия повлиять не должны.





В марте этого года прошли общественные обсуждения, на которых существенных доводов против строительства высказано не было. После чего проект был отправлен на государственную экологическую экспертизу. И вот стало известно, чем она закончилась.





Что с проектом завода будет дальше?





А закончилась она для будущего завода хорошо. Проект получил одобрение данной экспертизы. Об этом рассказал главный инженер проекта Леонид Сыроежко, представляющий ОАО «Гродненский научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза» (он же ГИАП).





— Теперь свое слово должны сказать бельгийцы. Они в курсе того, что проект получил одобрение. На данный момент они оценивают все риски, размышляют, присматриваются, — рассказал Сыроежко.





Напомним, изначально планировалось, что к возведению завода приступят в 2023 году. Ввести предприятие в эксплуатацию намерены в 2024 году.