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За один из самых влиятельных политических сайтов США заплатили больше $1 млрд

Немецкий медиахолдинг Axel Springer покупает американскую компанию Politico. Сделка превысила $1 млрд. Об этом написал в Twitter журналист The Wall Street Journal Бен Муллин.



Axel Springer и Politico уже работают над совместным проектом в Европе, сообщает CNN. И по сути, пишет Office Life, сейчас немецкая компания выкупила оставшиеся 50% своего совместного предприятия Politico Europe. Переходит медиахолдингу и сайт Protocol, освещающий новости мира технологий.

Ранее в портфеле медиакорпорации появились такие бренды, как Business Insider и платформа бизнес-рассылки Morning Brew. Axel Springer также принадлежат издания Bild и Die Welt.

Нынешний владелец сайта Politico Роберт Олбриттон объяснил продажу франшизы тем, что пришло время развивать бизнес в более глобальном масштабе, выйти за пределы «семейной компании». По его словам, это даст больше возможностей как для сотрудников, так и для аудитории.

Сделка вступит в силу к концу года. Олбриттон при этом останется главой Politico.
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