







Axel Springer и Politico уже работают над совместным проектом в Европе, сообщает CNN. И по сути, пишет Office Life, сейчас немецкая компания выкупила оставшиеся 50% своего совместного предприятия Politico Europe. Переходит медиахолдингу и сайт Protocol, освещающий новости мира технологий.





Ранее в портфеле медиакорпорации появились такие бренды, как Business Insider и платформа бизнес-рассылки Morning Brew. Axel Springer также принадлежат издания Bild и Die Welt.





Нынешний владелец сайта Politico Роберт Олбриттон объяснил продажу франшизы тем, что пришло время развивать бизнес в более глобальном масштабе, выйти за пределы «семейной компании». По его словам, это даст больше возможностей как для сотрудников, так и для аудитории.





Сделка вступит в силу к концу года. Олбриттон при этом останется главой Politico.