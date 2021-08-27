Литовский бизнес уходит из Беларуси

В интервью Delfi TV Андрюс Романовскис рассказал о перспективах литовского бизнеса, которому придется отказаться от ведения дел в Беларуси.





По словам Романовскиса, все литовские предприятия, работавшие в Беларуси, осознали, что это рынок с высоким риском. Для Литвы это уже потерянный рынок, считает предприниматель. Актуальный вопрос сейчас — минимизация потерь.





Оценивая перспективу прекращения перевозки продуктов калийных удобрений через Литву, Романовскис сказал, что удобрения составили значительную долю грузов, но большая часть товаров остается отечественной. Когда остановятся перевозки грузов Литовскими железными дорогами и через Клайпедский порт, конкуренция усилится — бизнесу придется переориентироваться.





Этого не следует бояться, потому что литовские компании достаточно современны, чтобы иметь возможность перевозить и другие товары.





Опасно ли для экономики прекращение импорта такого нефтепродукта из Беларуси, как биотопливо, импорт которого удвоился за последние несколько лет? По мнению бизнесмена, биотопливо больше не считается возобновляемым источником. Совместная стратегия Европейского союза и борьбы с изменением климата в целом уже оставляет биотопливо продуктом прошлого — ему нет места в зеленом курсе.





«И может быть, это положительный момент, что мы откажемся от белорусской «иглы» для биотоплива и перейдем на наши возобновляемые источники», — отметил Андрюс Романовскис.





По его мнению, самый болезненный вопрос в отношениях с Беларусью — это транзит. Перевозчикам придется обходить Беларусь через Польшу или Латвию, что технически будет непросто.



