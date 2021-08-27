



Гродненская табачная фабрика "Неман", являющаяся крупнейшим производителем сигарет в Беларуси (70-80% рынка), пишет Sputnik, ищет новых поставщиков сырья из-за введенных против Беларуси санкций Запада, сообщил председатель госконцерна "Белгоспищепром" Анатолий Бубен.





Он отметил, что фабрика вошла в санкционный список. И если раньше она работала на сырье и материалах из Европы, то сейчас "повернулась в азиатском направлении".





"Особенно Китай нам подставляет плечо. Надеемся, что с этими проблемами мы справимся", - сказал глава концерна в эфире "Беларусь 1".

Фабрика выкрутится

Бубен заметил, что гродненское предприятие обеспечено европейским сырьем еще минимум до октября-ноября, и до конца года фабрика доработает без проблем. За это время, по его словам, специалисты "Белгоспищепрома" проработают новые рынки для поставки оттуда сырья.





Руководитель концерна рассказал, что некоторые используемые в производстве материалы начали замещать произведенными в Беларуси. Речь об ароматизаторах для сигарет. Он подчеркнул, что клише для нанесения надписей на белорусские сигареты производит российская компания, а ранее их производили в Германии.

"Думаю, мы выкрутимся", - уточнил он.





Анатолий Бубен заявил, что в целом концерн держит на контроле ситуацию, связанную с санкциями и их влиянием на предприятие.





"Проблем у нас не просматривается. Все, что мы производили, то и производим, куда продавали, туда и продаем. Есть небольшие заминки с банковскими переводами, но эти вопросы решаются – если не в тот же день, то завтра переводы проходят", - пояснил он.

Интерес к белорусскому пиву

Глава "Белгоспищепрома" также добавил, что некоторые зарубежные компании уже давно проявляют интерес к инвестированию в белорусские предприятия, например, в пивоваренную компанию "Криница".

По его словам, были иностранцы, готовые купить ту же табачную фабрику "Неман" или построить новую. Интересовались белорусским рынком в основном английские, американские, японские компании, резюмировал Бубен.

Повод для санкций

Европейский союз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских отдельных официальных лиц, предприятий, отраслей, обвиняя официальный Минск в нарушениях во время президентских выборов 2020 года и нарушении прав человека.





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Напомним, что итоги выборов, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов), спровоцировали несанкционированные массовые акции протеста.





Протесты пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы.





Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, заявлял, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".







