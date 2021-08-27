



Причем количество уволенных значительно превысило число принятых на работу за тот же период — их было всего 364,3 тысячи человек.





Таким образом, пишет Еврорадио со ссылкой на сайт banki24.by, флагманские компании страны потеряли 49,3 тысячи человек.





И это больше, чем было в предыдущем, 2020 году — тогда такой отток составил 37,6 тысячи человек.





Причины увольнения могут быть разными: выход на пенсию, переход на работу в малое предприятие, учреждение собственного бизнеса, эмиграция.





Стоит отметить, что в этом году по сравнению с 2020-м выросло число уволенных за прогулы и другие нарушения дисциплины — 21,2 тысячи вместо прошлогодних 20,7 тысячи человек.





Увеличилось и количество людей, потерявших работу в результате ликвидации организаций или сокращения кадров. В прошлом году их было 2,5 тысячи, а в этом году — 4,3 тысячи.