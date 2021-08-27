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Наниматели уволили за 7 месяцев более 400 тысяч белорусов

За семь месяцев 2021 года на флагманских компаниях Беларуси было уволено 413,6 тысячи человек.


Причем количество уволенных значительно превысило число принятых на работу за тот же период — их было всего 364,3 тысячи человек.  

Таким образом, пишет Еврорадио со ссылкой на сайт banki24.by, флагманские компании страны потеряли 49,3 тысячи человек. 

И это больше, чем было в предыдущем, 2020 году — тогда такой отток составил 37,6 тысячи человек. 

Причины увольнения могут быть разными: выход на пенсию, переход на работу в малое предприятие, учреждение собственного бизнеса, эмиграция. 

Стоит отметить, что в этом году по сравнению с 2020-м выросло число уволенных за прогулы и другие нарушения дисциплины — 21,2 тысячи вместо прошлогодних 20,7 тысячи человек.

Увеличилось и количество людей, потерявших работу в результате ликвидации организаций или сокращения кадров. В прошлом году их было 2,5 тысячи, а в этом году — 4,3 тысячи.
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