+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Лукашенко поставил главу Гомельщины перед выбором: выращивать клубнику или майнить криптовалюту

Вот что он сказал:

"Вы должны понимать — нас нигде не ждут, — цитирует Лукашенко телеграм-канал «Пул  Первого». —  А если кто-то и ждет… Ну, может быть на плантациях, как часто украинцы говорят — у поляков там или у немцев корячиться, собирать клубнику. 

Так лучше у себя возделывать это. И в свободное от работы время заниматься полезным трудом. 

У нас много площадок освободилось здесь в Петрикове. Я губернатору говорю: «Ну, большие деньги, возьмите теплицы поставьте. Создайте что-нибудь на электричестве. В конце концов, криптовалюту начинайте майнить. Электричества хватает в стране".
 
Источник: blizko.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]