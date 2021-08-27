Лукашенко поставил главу Гомельщины перед выбором: выращивать клубнику или майнить криптовалюту
Вот что он сказал:
"Вы должны понимать — нас нигде не ждут, — цитирует Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого». — А если кто-то и ждет… Ну, может быть на плантациях, как часто украинцы говорят — у поляков там или у немцев корячиться, собирать клубнику.
Так лучше у себя возделывать это. И в свободное от работы время заниматься полезным трудом.
У нас много площадок освободилось здесь в Петрикове. Я губернатору говорю: «Ну, большие деньги, возьмите теплицы поставьте. Создайте что-нибудь на электричестве. В конце концов, криптовалюту начинайте майнить. Электричества хватает в стране".
Источник: blizko.by
17:56 27/08/2021
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