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БПС-Сбербанк официально меняет название на Сбер Банк

БПС-Сбербанк официально меняет название на Сбер Банк.

Об этом сообщает Нацбанк.

"В соответствии с постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 27 августа 2021 г. № 247 осуществлена государственная регистрация изменений и дополнений, внесенных в Устав открытого акционерного общества "БПС-Сбербанк" решением общего собрания акционеров от 2 июня 2021 г. (протокол № 3), в том числе связанных с изменением наименования банка.

Новое наименование банка: 

полное – открытое акционерное общество "Сбер Банк";
сокращенное – ОАО "Сбер Банк"", говорится в сообщении.
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