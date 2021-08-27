БПС-Сбербанк официально меняет название на Сбер Банк
БПС-Сбербанк официально меняет название на Сбер Банк.
Об этом сообщает Нацбанк.
"В соответствии с постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 27 августа 2021 г. № 247 осуществлена государственная регистрация изменений и дополнений, внесенных в Устав открытого акционерного общества "БПС-Сбербанк" решением общего собрания акционеров от 2 июня 2021 г. (протокол № 3), в том числе связанных с изменением наименования банка.
Новое наименование банка:
полное – открытое акционерное общество "Сбер Банк";
сокращенное – ОАО "Сбер Банк"", говорится в сообщении.
16:45 27/08/2021
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