"В соответствии с постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 27 августа 2021 г. № 247 осуществлена государственная регистрация изменений и дополнений, внесенных в Устав открытого акционерного общества "БПС-Сбербанк" решением общего собрания акционеров от 2 июня 2021 г. (протокол № 3), в том числе связанных с изменением наименования банка.





Новое наименование банка:





полное – открытое акционерное общество "Сбер Банк";

сокращенное – ОАО "Сбер Банк"", говорится в сообщении.



