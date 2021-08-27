"Это самый масштабный проект "Беларуськалия". Здесь будут выпускать 1,5 млн тонн удобрений в год с возможностью увеличить выпуск в 2 раза", - говорится в сообщении близкого к пресс-службе Лукашенко телеграмм-канала "Пул Первого".





В апреле этого года директор Петриковского ГОК Юрий Петровский сообщал, что ГОК выйдет на проектную мощность по выпуску калийных удобрений в начале 2022 года.





Ранее сообщалось, что первую партию калийных удобрений комбинат произвел в феврале 2020 года.





Строительство ГОКа на базе Петриковского месторождения калийных солей в Гомельской области является самым масштабным инвестиционным проектом "Беларуськалия" стоимостью около $1,5 млрд. Проект предусматривает строительство рудника и сильвинитовой обогатительной фабрики.





В результате ввода Петриковского ГОКа и расширения действующих рудоуправлений производственные мощности "Беларуськалия" к 2025 году вырастут до 15,5 млн тонн в год.





"Беларуськалий" является единственным производителем хлоркалия в Беларуси, а также одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок.





Предприятие экспортирует свою продукцию через ОАО "Белорусская калийная компания" (БКК) в 107 стран, при этом его доля в мировом экспорте калийных удобрений превышает 20%.





В настоящее время основное производство "Беларуськалия" функционирует на базе Старобинского месторождения калийных солей (Минская область) и включает в себя четыре рудоуправления, вспомогательные цеха и обслуживающие подразделения.





Вторым в Беларуси предприятием по производству калийных удобрений станет созданный Михаилом Гуцериевым "Славкалий", который строит Нежинский ГОК мощностью до 2 млн тонн хлоркалия в год. Запуск запланирован на 2023 год, инвестиции в проект оцениваются в $2 млрд.





Беларусь расширяет мощности по выпуску хлоркалия на фоне усиления санкций со стороны Евросоюза.





В конце июня Евросоюз ввел секторальные санкции в отношении Беларуси, которые предусматривают, в том числе, запрет на торговлю и транзит отдельных видов калийных удобрений. Санкции не распространяются на контракты, заключенные до 25 июня 2021 года.





Кроме того, в рамках расширения персональных санкций Евросоюз включил М.Гуцериева в санкционный список за поддержку официального Минска. В июне он передал своему брату Саиту-Саламу Гуцериеву контроль над акционером "Славкалия" - британской GCM Global Energy.





США 9 августа объявили о введении санкций в отношении "Беларуськалия", ряда белорусских бизнесменов, 15 связанных с ними компаний и белорусского Абсолютбанка.





Санкции в отношении "Беларуськалия" введены под предлогом того, что компания является одним из крупнейших госпредприятий Беларуси и одним из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, таким образом, став "источником незаконного богатства для режима".





Минфин США в свою очередь выпустил лицензию на осуществление сделок, необходимых для сворачивания сотрудничества с "Беларуськалием". В соответствии с документом, на это отведено 4 месяца.





При этом предусмотрен запрет на заключение новых контрактов на покупку продукции у предприятия. По истечении этого срока американцам будет запрещено вести дела с компанией, ее активы в США будут заблокированы.





Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис 12 августа заявил, что в связи с санкциями США продукция "Беларуськалия" не будет перевозиться через Литву с декабря.





Премьер-министр Беларуси Роман Головченко позднее сказал, что к этому сроку экспорт белорусского хлоркалия будет переориентирован на порты РФ, в частности, в порты Ленинградской области, Мурманск.





В 2020 году выпуск хлоркалия в Беларуси превысил 12,2 млн тонн, что соответствует уровню 2019 года.