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"Савушкин продукт" и другие: топ-20 главных молочников Беларуси

Безоговорочным лидером отрасли остается принадлежащий олигарху Мошенскому "Савушкин продукт".

"Савушкин продукт" и другие: топ-20 главных молочников Беларуси
Рейтинг Топ-20 крупнейших молочных компаний Беларуси представили Streda Consulting, информационное агентство Milknews и Союзмолоко. К онлайн-встрече и трансляции мероприятия на YouTube присоединились более 180 компаний.

Безоговорочным лидером отрасли остается «Савушкин продукт», выручка которого приблизилась к 742 млн долларов. 

Благодаря последовательному поглощению Березовского СК (2018), Оршанского МК (2019), Барановичского МК (2020) компания за два года смогла почти удвоить выручку, а реализуемые на приобретенных площадках инвестпроекты позволят в ближайшие годы создать крупнейшего в Восточной Европе производителя сыров с мощностями более 80 тыс. т в год.  

В Топ-5 крупнейших компаний сохранили свои позиции 

Слуцкий сыродельный комбинат (№2), 
Бабушкина крынка (№3), 
Минский молочный завод №1 и Лидский молочно-консервный комбинат (разделили 5 место). 

На 4-ое место, обогнав сразу четырех игроков, ворвалась компания “Молочный мир”, которая благодаря присоединению Щучинского МСЗ и  Дятловского СЗ удвоила выручку до почти $250 млн. 

При этом Лидский МКК удержал свои позиции в ТОП-5 тоже только за счет присоединения МК “Новогрудские дары”.  

Последнее, 20-е место в рейтинге заняли Беловежские сыры - один из крупнейших независимых производителей твердых и полутвердых сыров в стране (7 тыс. т в год) и один из лидеров на рынке рассольных сыров (фета).


Совокупная выручка ТОП-20 компаний за 2020 год выросла на 22% в рублях - из компаний, не участвовавших в M&A, сопоставимые темпы роста показали только Туровский молочный комбинат, Кобринский МСЗ и Бабушкина крынка. 

При этом динамика продаж в долларах на фоне постепенной девальвации белорусского рубля значительно скромнее, а у половины участников рейтинга она упала на 5-15%.  
Источник: thinktanks.by
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