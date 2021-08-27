Рейтинг Топ-20 крупнейших молочных компаний Беларуси представили Streda Consulting, информационное агентство Milknews и Союзмолоко. К онлайн-встрече и трансляции мероприятия на YouTube присоединились более 180 компаний.





Безоговорочным лидером отрасли остается «Савушкин продукт», выручка которого приблизилась к 742 млн долларов.





Благодаря последовательному поглощению Березовского СК (2018), Оршанского МК (2019), Барановичского МК (2020) компания за два года смогла почти удвоить выручку, а реализуемые на приобретенных площадках инвестпроекты позволят в ближайшие годы создать крупнейшего в Восточной Европе производителя сыров с мощностями более 80 тыс. т в год.





В Топ-5 крупнейших компаний сохранили свои позиции





Слуцкий сыродельный комбинат (№2),

Бабушкина крынка (№3),

Минский молочный завод №1 и Лидский молочно-консервный комбинат (разделили 5 место).





На 4-ое место, обогнав сразу четырех игроков, ворвалась компания “Молочный мир”, которая благодаря присоединению Щучинского МСЗ и Дятловского СЗ удвоила выручку до почти $250 млн.





При этом Лидский МКК удержал свои позиции в ТОП-5 тоже только за счет присоединения МК “Новогрудские дары”.





Последнее, 20-е место в рейтинге заняли Беловежские сыры - один из крупнейших независимых производителей твердых и полутвердых сыров в стране (7 тыс. т в год) и один из лидеров на рынке рассольных сыров (фета).









Совокупная выручка ТОП-20 компаний за 2020 год выросла на 22% в рублях - из компаний, не участвовавших в M&A, сопоставимые темпы роста показали только Туровский молочный комбинат, Кобринский МСЗ и Бабушкина крынка.





При этом динамика продаж в долларах на фоне постепенной девальвации белорусского рубля значительно скромнее, а у половины участников рейтинга она упала на 5-15%.