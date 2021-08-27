Торги завершились ростом доллара

Валютная корзина подорожала ещё на 0,10%, а за неделю на 0,40%.





Курс доллара вырос на 0,0038 BYN до 2,5175 BYN/USD до максимума за восемь дней.





Курс евро снизился на 0,0002 BYN до 2,9591 BYN/EUR.





Предыдущие три дня евро укреплялся. Его курс за это время подскочил на 0,0214 BYN до максимума за 2,5 недели.





Курс российского рубля поднялся на 0,0041 BYN до 3,4029 BYN/100 RUB — максимума за девять дней.





Сотня российских рублей за последние четыре дня дорожала трижды на общую стоимость 0,0194 BYN.





Итоги четвертой недели августа 2021 на валютном рынке РБ

Положение белорусского рубля продолжило ухудшаться — он впервые с начала месяца завершил неделю ослаблением сразу ко всем валютам:





курс доллара +0,0007 BYN (+0,03%);

курс евро +0,0192 BYN (+0,65%);

курс российского рубля +0,0180 BYN (+0,53%);

корзина валют +0,40%.





Московская биржа

На торгах в Москве российский рубль незначительно укрепился к евро и доллару.





За полчаса до полудня средневзвешенный курс доллара снизился менее чем на копейку до 73,9866 RUB/USD, аналогичный курс евро опустился на 10 копеек до 86,96 RUB/EUR и оставил максимум за месяц.



