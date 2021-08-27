По официальным данным, в июле средняя зарплата в Беларуси составила 1471,7 рубля, или около 580 долларов. В Украине средняя в июне достигла 532 доллара. По данным Государственной службы статистики страны, это рекордно высокий за всю историю.





Почему Украина практически догнала Беларусь по этому показателю? « Филин » задал этот вопрос экономисту Дмитрию Круку.





— Простое сравнения в долларах по текущему курсу имеет значение с точки зрения покупательской способности. Например, если человек получает зарплату в Украине и приезжает в Беларусь, то насколько у него меняется покупательская способность. Для качества жизни, такой условной, как средняя температура по больнице, это показатель не самый оптимальный. Обычно пользуются немного другие.





Почему зарплаты настолько приблизились? Если коротко, то да, это стагнация в белорусской экономике плюс подъем (бурным ростом все же не назовешь), который мы наблюдаем в Украине.





Еще важна динамика обменных курсов. У нас практически нет возможности наращивать зарплаты в долларовым эквиваленте. Дело в том, что этот показатель очень важен для конкурентоспособности работников.





Исходя из того, что производительность у нас растет очень медленными темпами, то этот долларовый показатель, если он будет подниматься, то будет снижать конкурентоспособность. Это отражается и на динамике обменных курсов.





Почему в Украине долларовый эквивалент стал расти? Потому что и в номинальном и в реальном измерении гривна укрепляется к доллару. В номинальном измерении это не очень видно: в начале года за доллар давали 27,5 гривни, а сейчас — 26,7.





Но есть еще и более важный показатель — реальный обменный курс. Это динамика номинального курса, скорректированная на динамику цен. И вот по этому показателю украинская гривна очень сильно укрепилась — это отражается и на зарплатах в долларовом эквиваленте.





Если сказать коротко, то мы видим отпечаток хороших темпов развития экономики в Украине.





В Беларуси даже тот реальной рост зарплат, который пока имеет место быть, намного более медленный в долларовом эквиваленте. Это отображает важную проблему недостаточности роста производительности и ее стагнации.





Если говорить про сам рост зарплат, не связанный с долларовым эквивалентом, то в Украине очень мощный показатель кроме экономического роста — это миграция. Количество работников уменьшается и это толкает зарплаты вверх. Возможно, также выход из «серого» сегмента, — считает эксперт.





Может ли так произойти, что уже к концу года средние зарплаты в долларах в Украине будут выше, чем в Беларуси?





— Если динамика сохранится, то вполне возможно, что зарплаты в Украине станут выше, чем в Беларуси. Тем более на фоне всех санкций. Если существенное обесценивание белорусского рубля произойдет, то долларовый эквивалент посыплется по определению. Это самый простой путь. Если же говорить о том, что долларовый эквивалент будет отображать рост реальных зарплат, то это скорее произойдет не в этом году, а в следующем.





Будет ли психологическим моментом для людей то, что в Украине средняя зарплата станет выше белорусской?





— Та страшилка — «Вы что, хотите как в Украине?» — уже не работает и так. А в вопросе зарплат люди будут смело отвечать: «Да, хотим».