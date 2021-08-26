



По итогам января-июня 2021 года доходы консолидированного бюджета составили 21 390,8 млн. руб. и увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 19,8% в номинальном выражении (в реальном выражении – на 3,5%). Об этом говорится в докладе «О состоянии государственных финансов Республики Беларусь» за январь - июнь 2021 года, подготовленном Минфином.





Доходная часть





Отношение доходов консолидированного бюджета к ВВП – 27,1%.





Основная доля доходов консолидированного бюджета (88,3%) сформирована за счет налоговых поступлений. За январь-июнь 2021 года в бюджет поступило 18 893,1 млн. руб. налоговых доходов. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления увеличились на 26,4% в номинальном выражении (в реальном выражении – на 9,2%).





Неналоговые доходы за январь-июнь 2021 года сложились в сумме 2 287,8 млн. руб. и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года уменьшились на 14,1% в номинальном выражении (в реальном выражении – на 25,8%).





Безвозмездные поступления за январь-июнь 2021 года составили 209,9 млн. руб. и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года уменьшились на 13,9% в номинальном выражении (в реальном выражении – на 25,6%).





Наибольший удельный вес (92%) в общем объеме налоговых поступлений занимают налог на добавленную стоимость (36,8%), подоходный налог (20,2%), налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности (13,6%), акцизы (8,9%), налог на прибыль (8,7%), налоги на собственность (3,8%).





В структуре консолидированного бюджета 58,1% составляют доходы республиканского бюджета и 41,9% – собственные доходы местных бюджетов.





Расходная часть





Расходы консолидированного бюджета в январе-июне 2021 года профинансированы в сумме 22 458,0 млн. руб. (на 11,8% выше аналогичного периода 2020 года в номинальном выражении, на 3,4% ниже – в реальном).





За январь-июнь 2021 года расходы на общегосударственную деятельность профинансированы в сумме 6 100,6 млн. руб. и составили 27,2% от общей суммы расходов консолидированного бюджета.





Расходы на государственную и местные инвестиционные программы составили 18,4% от расходов на общегосударственную деятельность и снизились относительно января-июня 2020 года на 3,1% в номинальном выражении, на 16,3% – в реальном. 2





Около 20,5% всех расходов на общегосударственную деятельность занимали расходы на обслуживание государственного долга, которые по сравнению с январем-июнем 2020 года снизились в номинальном выражении на 0,5%, в реальном – на 14,0%.





Объем средств, направленных на финансирование социальной сферы (здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации, образование, социальная политика), составил 10 291,5 млн. руб. и по сравнению с январем-июнем 2020 года увеличился на 19,4% в номинальном выражении, на 3,2% – в реальном; из них на здравоохранение – 4 036,7 млн. руб. (увеличение на 34,6% в номинальном выражении, на 16,3% – в реальном), образование – 4 013,3 млн. руб. (увеличение на 11,1% в номинальном выражении, снижение на 4,0% – в реальном).





Расходы бюджета по разделу «Национальная экономика» за январь-июнь 2021 года составили 3 046,2 млн. руб. (или 13,6% всех бюджетных расходов), из них 48,6% направлено на поддержку и развитие сельского хозяйства.





В разрезе экономической классификации значительная часть бюджетных средств направлена на выплату заработной платы и взносов (отчислений) на социальное страхование работников бюджетного сектора – 8 345,0 млн. руб. По сравнению с январем-июнем 2020 года такие расходы увеличились в номинальном выражении на 17,1% (в реальном – на 1,2%), составив 37,2% от общего объема бюджетных расходов.





На капитальные расходы направлено 4 051,0 млн. руб. бюджетных средств, или 18,0% всех расходов. По сравнению с январем-июнем 2020 года капитальные расходы снизились на 7,9% в номинальном выражении, на 20,4% – в реальном.





Консолидированный бюджет за январь-июнь 2021 года исполнен с дефицитом в размере 1 067,1 млн. руб.





Госуправление





Бюджет сектора государственного управления (консолидированный бюджет и бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, с учетом консолидации) в январе-июне 2021 года сложился с дефицитом в размере 915,0 млн. руб., или 1,2% к ВВП. Доходы бюджета сектора государственного управления составили 28 205,9 млн. руб. (35,7% к ВВП), расходы – 29 120,9 млн. руб. (36,9% к ВВП).