Такие данные получены в результате опроса, проведенного в ходе подготовки аналитического обозрения Национального банка РБ «Мониторинг предприятий реального сектора экономики РБ» за май—июль текущего года.





Интересно, что в феврале—апреле руководители предприятий ожидали ослабления рубля как по отношению к доллару, так и к российскому рублю. Они ошиблись, доллар даже подешевел, а курс российского рубля практически не изменился.





При этом текущий курс рубля большинство руководителей предприятий устраивает. Из них 70,7% считают предпочтительным стабильность курса белорусского рубля. Укрепление рубля считают желательным 16,3% участников опроса Нацбанка, а девальвацию — 12,9%.





Влияние изменений курса рубля на хозяйственную деятельность предприятий уменьшается: баланс ответов по данному вопросу снизился с 10,5% до 7,3%. Тем не менее, данное влияние остается довольно высоким, причем оно наиболее заметно в сферах промышленности и торговли.





В отношении инфляции ожидания на белорусских предприятиях негативные. Как сообщили в Нацбанке, 89,8% опрошенных прогнозируют рост цен в августе—октябре, причем 49,4% из них считают, что цены будут подниматься с прежней интенсивностью, а 31,2% прогнозируют ускорение роста цен.





Что касается экономических ожиданий, то участники опроса прогнозируют увеличение производства и спроса, но число оптимистов сокращается. Руководители предприятий также ожидают сокращения занятости и увеличения потребности в кредитах.





При этом большинство руководителей предприятий считают влияние условие кредитования на хозяйственную деятельность умеренным (61% опрошенных). Как это ни странно, только 22,3% из них назвали среди условий кредитования, ухудшившихся за последние три месяца, изменение стоимости кредитов. Еще 22,4% указали на ухудшение условий представления кредитов.





В целом, бизнес-климат в Беларуси в рассматриваемом периоде, по оценке руководителей предприятий, как это ни странно, улучшился. Индекс бизнес-климата, рассчитываемый Нацбанком, в мае—июле текущего года вырос по сравнению с февралем—апрелем на 8,1 процентного пункта и достиг 6,5%. Он стал положительным впервые с августа—октября 2019 года.





Как отметили в Нацбанке, рост индекса был связан с увеличением объема производства, замедлением снижения спроса, а также оптимистическими ожиданиями изменения данных показателей в последующие три месяца.





В то же время, индекс бизнес климата, скорректированный на сезонность, остался в отрицательной области и составил минус 1,1%. По сравнению с февралем—апрелем он вырос всего на 2,9 процентного пункта.





Ни санкции, ни политический кризис, ни меры правительства, направленные на усиление контроля за бизнесом, не могут помешать подъему настроений на предприятиях. В мае—июле текущего года удовлетворительным назвали экономическое положение своего предприятия 69,9% руководителей против 67,5% в феврале—апреле. Плохим положение считали 20,1% и 24,9% соответственно.





Кроме того, в мае—июле 2021 года 54,6% руководителей предприятий назвали экономическую конъюнктуру благоприятной, хотя в феврале—апреле таких было 45,8%. Неблагоприятной конъюнктура осталась для 43,5% участников опроса против 52,8%.