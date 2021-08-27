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Лукашенко запустит Петриковский ГОК

Сегодня будет дан официальный старт работе Петриковского горно-обогатительного комбината. Запускать его будет Александр Лукашенко, сообщил телеграм-канал «Пул первого».

Петриковский ГОК «Беларуськалия» занимается производством калийных удобрений. Его начали строить в середине прошлого десятилетия. Добыча руды началась в прошлом году. Проектная мощность предприятия — 1,5 млн т минеральных удобрений в год.

В программе социально-экономического развития на 2021-25 годы заложено увеличение мощностей по производству калийных удобрений до 17 млн т в течение пятилетки. Оно произойдет, как за счет Петриковского ГОК, так и проекта «Славкалия» на Нежинском участке Старобинского месторождения калийных солей, пишет reform.by
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