Лукашенко запустит Петриковский ГОК
Сегодня будет дан официальный старт работе Петриковского горно-обогатительного комбината. Запускать его будет Александр Лукашенко, сообщил телеграм-канал «Пул первого».
Петриковский ГОК «Беларуськалия» занимается производством калийных удобрений. Его начали строить в середине прошлого десятилетия. Добыча руды началась в прошлом году. Проектная мощность предприятия — 1,5 млн т минеральных удобрений в год.
В программе социально-экономического развития на 2021-25 годы заложено увеличение мощностей по производству калийных удобрений до 17 млн т в течение пятилетки. Оно произойдет, как за счет Петриковского ГОК, так и проекта «Славкалия» на Нежинском участке Старобинского месторождения калийных солей, пишет reform.by
10:02 27/08/2021
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