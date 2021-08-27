Минимум за 65 лет: в Европе резко упало производство автомобилей
В европейских странах резко снизился уровень производства новых транспортных средств.
Так, в июле в Великобритании был зафиксирован минимальный за 65 лет показатель. Во второй месяц лета в Соединённом Королевстве было реализовано около 53 400 автомобилей (-37,6%).
Об этом сообщают зарубежные СМИ.
Что стало причиной кризиса
По словам экспертов, кризис в автомобильной отрасли связан с начавшейся в прошлом году пандемией коронавируса.
Из-за карантина и самоизоляции британские производители испытывают нехватку высококлассных специалистов и рабочей силы.
К снижению производства привёл и дефицит многих важных компонентов, включая полупроводники.
Недостаточное количество микросхем «ударило» не только по автопроизводителям из Великобритании.
С кризисом также столкнулись автогиганты из Германии, Швеции и Японии. Речь идёт о компаниях Volkswagen, Volvo и Toyota.
Впрочем, согласно прогнозам, обстановка должна улучшиться уже в ближайшее время. Это произойдёт в случае восстановления производства полупроводников в Китае, пишет Белновости.
09:49 27/08/2021
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