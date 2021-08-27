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Минимум за 65 лет: в Европе резко упало производство автомобилей

В европейских странах резко снизился уровень производства новых транспортных средств.

Так, в июле в Великобритании был зафиксирован минимальный за 65 лет показатель. Во второй месяц лета в Соединённом Королевстве было реализовано около 53 400 автомобилей (-37,6%).

Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Что стало причиной кризиса

По словам экспертов, кризис в автомобильной отрасли связан с начавшейся в прошлом году пандемией коронавируса.

Из-за карантина и самоизоляции британские производители испытывают нехватку высококлассных специалистов и рабочей силы.

К снижению производства привёл и дефицит многих важных компонентов, включая полупроводники.

Недостаточное количество микросхем «ударило» не только по автопроизводителям из Великобритании.

С кризисом также столкнулись автогиганты из Германии, Швеции и Японии. Речь идёт о компаниях Volkswagen, Volvo и Toyota.

Впрочем, согласно прогнозам, обстановка должна улучшиться уже в ближайшее время. Это произойдёт в случае восстановления производства полупроводников в Китае, пишет Белновости.
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