Так, в июле в Великобритании был зафиксирован минимальный за 65 лет показатель. Во второй месяц лета в Соединённом Королевстве было реализовано около 53 400 автомобилей (-37,6%).





Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Что стало причиной кризиса

По словам экспертов, кризис в автомобильной отрасли связан с начавшейся в прошлом году пандемией коронавируса.





Из-за карантина и самоизоляции британские производители испытывают нехватку высококлассных специалистов и рабочей силы.





К снижению производства привёл и дефицит многих важных компонентов, включая полупроводники.





Недостаточное количество микросхем «ударило» не только по автопроизводителям из Великобритании.





С кризисом также столкнулись автогиганты из Германии, Швеции и Японии. Речь идёт о компаниях Volkswagen, Volvo и Toyota.





Впрочем, согласно прогнозам, обстановка должна улучшиться уже в ближайшее время. Это произойдёт в случае восстановления производства полупроводников в Китае, пишет Белновости.



