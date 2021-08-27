Исполняющий обязанности директора Смиловичской валяльно-войлочной фабрики Александр Топырик о валенках знает буквально все и уверяет, что свою продукцию безошибочно определит с закрытыми глазами.

"Что ж я своего ребенка не узнаю? Я же не сижу безвылазно в кабинете, а каждое рабочее утро начинаю с обхода цехов. Обязательно открываю сушильные камеры с шерстью – щупаю, нюхаю, смотрю, как почистили. Здесь приходится быть главным инженером, технологом, дизайнером, кадровиком, а еще маркетологом и прорабом на стройке – вникать во все нюансы", - смеется Топырик.





Владимир Нестерович и Виктор Толочко побывали на единственной белорусской фабрике, изготавливающей валенки и узнали, какая шерсть лучше, почему смиловичская продукция понравилась бизнесмену из Франции и чем местные валенки принципиально отличаются от иностранных. Корреспонденты Sputnik о побывали на единственной белорусской фабрике, изготавливающей валенки и узнали, какая шерсть лучше, почему смиловичская продукция понравилась бизнесмену из Франции и чем местные валенки принципиально отличаются от иностранных.

От артели до фабрики

Валять обувь из войлока в здешних местах умели еще лет 300 назад. Но делали это дома, в небольших объемах, в основном для себя и немного для продажи. В 20-х годах ХХ века ремесленники образовали в Смиловичах артель "Красная звезда", из которой в 1928 году появилась фабрика.





Как свидетельствуют документы, тогда на производстве работали в основном мужчины. Чесальные машины приводились в действие при помощи лошадей. Шерсть вымачивалась и вываривалась в огромных котлах, готовая продукция летом сушилась на солнце, зимой – дома на печах.





В 30-е годы начали строить первое здание фабрики и собственную котельную. На смену лошадям пришел двигатель, работавший на нефти. Затем появились паровые машины и станки. Тогда в день на фабрике делали 80-90 пар валенок.

В 2006 году установили итальянское оборудование. Сейчас также используются станки белорусского и российского производства.

"Вы не смотрите, что оборудование такое непрезентабельное. Оно надежное и работоспособное", - заверил руководитель фабрики.

Поначалу не мог спать по ночам

Александр Топырик руководит фабрикой чуть больше года. Говорит, что принял производство в не самые лучшие времена: заказов минимум, средняя зарплата в пределах 400 рублей, да и та не выплачивалась по 2-3 месяца, работники потихоньку разбегались. Люди как правило устраиваются на работу в Червене, до которого 30 километров, в Минске – это на 5 километров дальше, некоторые ездят в Национальный аэропорт – 40 километров.





"Сегодня на фабрике 40 человек. Есть молодежь: два 19-летних парня, но в основном – 50 с плюсом. Самому возрастному (инженеру по нормированию) 72 года. Не скрою: некоторым не очень нравится, что я взялся за дисциплину и порядок, а по-другому нельзя: это же производство!", - говорит Топырик.

Признается, что после назначения на должность главного инженера, а потом и.о. директора столько нервов сжег: по ночам спать не мог. Теперь немного успокоился. Заказы есть, запас сырья создан, средняя зарплата выросла до 720 рублей, налоги выплачиваются вовремя.





Александр Топырик руководит предприятием чуть больше года

© Sputnik / Tolochko Victor

Валенки поедут в Азербайджан

Шерсть фабрика закупает в Казахстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане. Недавно договорились о поставках сырья из Калмыкии. Как признался и.о. директора, сырье в основном качественное, но с поставщиками ухо нужно держать востро:

"Бывает, пришлют образцы шерсти: любо-дорого посмотреть, а приходит затем фура – хватаешься за голову и начинаешь выяснять отношения. Некоторые норовят пропихнуть некондицию. А нам надо марку держать, валенки выпускать только отличного качества", - говорит Топырик.

Признается, что география и объемы поставок готовой продукции в последнее время изменились в худшую сторону. Связывает это с пандемией и наступившим экономически кризисом.





Четыре тысячи пар валенок отправятся в Азербайджан

© Sputnik / Tolochko Victor





"Года 3-4 назад Россия брала у нас большие партии валенок: по 4-5 тысяч пар, случалось даже по 8-10. Помнится, Украина брала по 5-6 тысяч пар. Многие белорусские предприятия закупали по 200-300 пар. Сейчас таких заказов нет", - сетует Александр Топырик.

Но ситуация небезнадежна: вот уже года три подряд одно из азербайджанских торговых предприятий приобретает белорусские валенки. Как раз сейчас в Смиловичах выполняют заказ на изготовление 4 тысяч пар. К сентябрю продукция будет полностью готова, заверяет и.о. директора.

Золотые дни - когда на улице -25 °C

По-прежнему есть спрос в России и Казахстане, а как похолодает проснется интерес к валенкам и у белорусов.

"Летом об этом никто не задумывается, а как ударят морозы, люди со всех концов страны тянутся в наш магазин. Если же температура опускается до минус 20-25 – это прямо золотые дни для нашей фабрики", - смеется Топырик.

Валенки – продукция сезонная, ее делают заранее, в основном весной и летом. Иначе просто не успеть. Ежедневно изготавливается от 120 до 150 пар, бывает до 200. Все зависит от качества шерсти, исправности оборудования, состояния здоровья и настроения работников.

Нынешним летом, когда стояла изнурительная жара, производительность труда, разумеется, падала: выдержать смену в горячих и душных цехах было просто невмоготу. А тут еще и COVID... Но даже в таких условиях производство не останавливалось. К зиме нужно заготовить примерно 15 тысяч пар.





Как рассказал Александр Евгеньевич, в трудные моменты помощь и поддержку оказывал концерн "Беллегпром", в состав которого Смиловичская фабрика входит.

Тапочки для французских модниц

Фабрика постоянно расширяет ассортимент своей продукции: лет 15 назад начали шить гипоаллергенные шерстяные одеяла и подушки, пользующиеся хорошим спросом. Делают валенки со шнуровкой, с меховой отделкой, кружевами, аппликациями, бисером, камуфлированными вставками в стиле милитари.





В Смиловичах создают как классические, так и оригинальные модели валенок

© Sputnik





С гордостью Александр Евгеньевич показал особо тонкие войлочные конструкции: "Я давно мечтал сделать вот такие вкладыши в резиновые сапоги. Незаменимая вещь для рыбаков и охотников. Ногам тепло, комфортно, уютно. Любота!"

Сейчас ведет переговоры с предпринимателем из Франции, которого заинтересовала совершенно новая модель – войлочные тапочки. В продаже их пока нет – только опытные образцы. Предполагается, что в Смиловичах в ближайшее время изготовят примерно 100 пар оригинальных и очень симпатичных тапочек для первого захода на французский рынок.

Идет также переписка с двумя бизнесменами из Германии, которых привлекло приятное сочетание цены и качества белорусских валенок и все тех же тапочек.

О конкурентах

"Некоторые белорусские шаповалы делают валенки в домашних условиях. У них разработаны свои технологии, но нам они, конечно, не конкуренты: объемы не те. Да и фабричные валенки прочнее, носятся дольше – лет 5-6 запросто. Главное – от моли уберечь, которая любит все натуральное", - предупреждает Топырик.





Рассказал он также об инциденте, который как-то возник из-за некачественной продукции: "Приехали тут к нам однажды люди права качать, дескать, ваши валенки плохие, что вы поставляется в торговлю? А я с первого взгляда определил, что это вообще не наши валенки. Те были сшиты из нескольких полотнищ и, естественно, промокли, а после сушки деформировались. Мы же делаем валенки цельные, им мокрый снег не критичен. Выяснилось, что та обувь прибыла в Беларусь из далекой азиатской страны".

Никакой синтетики

Главное преимущество Смиловичских валенок – никакой синтетики, шерсть и только шерсть. На наше провокационное: "А если найдем?" Александр Евгеньевич среагировал моментально и категорично: "Может проверить любая лаборатория, любая экспертиза. Если найдут хоть грамм синтетики в наших валенках, одеялах или подушках – положу голову под первую проезжающую мимо машину!"

Качество продукции Смиловичской валяльно-войлочная фабрики постоянно подтверждается международными сертификатами качества и гигиеническими удостоверениями.

И.о. директора убежден, что будущее у фабрики есть: "Конечно, нужно сохранить производство белорусских валенок. Несмотря на нынешние экономические трудности. Мы – единственная валяльно-войлочная фабрика на всю страну, а наша продукция востребована, потому что натуральная. Качество мы гарантируем".



