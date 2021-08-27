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Украина и Литва собрали рекордные объемы зерна. Урожайность значительно выше, чем в Беларуси

Украина собрала рекордный за всю историю страны урожай пшеницы (32 миллиона тонн) и ячменя (более 10 млн тонн). Рекорд достигнут благодаря росту урожайности, которая выросла по сравнению с прошлым годом на 18 процентов. Об этом сообщило Министерство экономики Украины.



Средняя урожайность пшеницы в Украине составила 46,2 ц/га, ячменя — 41 ц/га.

Прогнозируется, что вместе с кукурузой Украина соберет в этом году 80-82 млн тонн зерна, что также станет рекордом за всю историю страны. До этого максимальный был 2019 год, когда урожай составил 75 миллионов тонн.

Украина в последние годы стала вторым по объему экспортером зерна в мире после США.

Рекордно высокий урожай зерновых и рапса собрала и Литва. Прогнозируется, что урожай зерновых там составит 6,93 млн тонн и будет на 0,1% больше, чем в прошлом году, и а урожай рапса должен увеличиться на 7,7% до 1,04 млн тонн.

В Литве больше всего посеяно пшеницы, урожайность которой должна составить 56 ц/га. (В прошлом году урожайность была 54 ц/га.) Урожай рапса также должен быть выше благодаря урожайности 37 ц/га (в Беларуси — 21,3 ц/га, в Украине — 27,5 ц/га).

В Беларуси по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия намолочено 6,3 миллиона тонн зерна при средней урожайности 30,5 ц/га (было 37,3 ц/га в 2020 году).

Минсельхозпрод объясняет падение урожайности затяжной холодной весной и рекордно высокими температурами летом.

Интересно сравнить среднюю урожайность зерновых в соседних регионах.

Брестская область 34,8 ц/га
Волынская область Украины 48,8 ц/га
Ровенская область Украины 47,9 ц/га
Гомельская область 23 ц/га
Киевская область Украины 48,9 ц/га
Черниговская область Украины 52,1 ц/га
Гродненская область 36,1 ц/га
Литва 48,7 ц/га
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