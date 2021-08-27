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На бирже выставлен комплекс зданий Гомельского завода измерительных приборов. На его месте можно строить даже жилье

На электронные торги Белорусской универсальной товарной биржи выставлен комплекс зданий Гомельского завода измерительных приборов, где в лучшие времена работало 2 тысячи человек.

На бирже выставлен комплекс зданий Гомельского завода измерительных приборов. На его месте можно строить даже жилье
 Предприятие, которое было одним из крупнейших в городе, в прошлом году присоединили к ОАО «Ратон». Бывшие заводские корпуса на улице Интернациональной теперь можно купить за сумму около 10 миллионов рублей.

Весь лот включает в себя более десятка разнообразных строений общей площадью порядка 30 тысяч квадратных метров. Это — административные здания, производственные цеха, а также склады, сараи и другие постройки. На аукционе есть объекты от 127 до 5190 «квадратов».

Помимо заводских построек новый собственник получит земельный участок в 2,8 га — на 5 лет на праве аренды.

Согласно условиям торгов, на месте измерительного завода можно построить все, что угодно. В списке разрешенных вариантов − как торговый центр (ресторан, кафе, отель, заправка и даже поликлиника), так и многоквартирные жилые дома.

Стоит отметить, что здания завода располагаются в самом центре города — на улице Интернациональной, 49. В паре шагов от закрытого предприятия можно найти все главные гомельские достопримечательности: парадную набережную Сожа, дворцово-парковый комплекс Румянцевых-Паскевичей, музей старообрядчества.

ГомельИнтернациональная улица, 49 на карте Гомеля — Яндекс. Карты
Начальная стоимость комплекса − 9 902 991,18 рублей. Торги намечены на 16 сентября.

Гомельский завод измерительных приборов вел свою историю с 1923 года — тогда на базе артели металлистов было организовано литейно-механическое предприятие. В годы Великой Отечественной войны завод был разрушен, а затем восстановлен. В 1958 году предприятие было перепрофилировано для выпуска измерительных приборов. Оно производило приборы для pH-метрии, а также кнопки для лифтов завода «Могилевлифтмаш». В лучшие годы на предприятии работало до 2000 человек. Во время присоединения предприятия к ОАО «Ратон» в новую структуру перешло 60 из 180 работавших на тот момент на предприятии сотрудников.
realt.by
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