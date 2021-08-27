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Об этом говорится в заявлении компании, которое она подала Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Cообщается также, что Кук продал полученные акции на сумму более $750 млн.





Отмечается, что за последние три года доход для акционеров Apple составил 191,83%. По этому показателю среди всех компаний индекса S&P 500, которые постоянно входили в него последние три года, Apple занимает 13-е место из 442, то есть входит в топ-3%.





Цена акций Apple выросла на 1200% с тех пор, как Тим Кук стал генеральным директором 10 лет назад — 24 августа 2011 года. Рыночная капитализация компании, выпускающей iPhone, iPad и MacBook, составляет почти $2,5 трлн.





В документах, поданных Комиссии по ценным бумагам и биржам США, указано также, что ранее на этой недели Кук пожертвовал $10 млн на благотворительность.