В частности, управление СК по Брестской области завершило расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере.





«По данным следствия, руководитель предприятия, занимающегося производством комбикормов, организовал совершение преступления против порядка осуществления экономической деятельности. Мужчина разработал преступную схему по минимизации налоговых обязательств. В период с 2012 по 2019 годы в бухгалтерском учете предприятия отражались фиктивные сведения о понесенных затратах на приобретение сырья и производство продукции», - говорится в сообщении СК РБ. его цитирует afn.by





«На самом же деле использовалось сырье, находящееся в указанном предприятии на хранении и для переработки на давальческих условиях», - утверждает СК.





«В результате указанных действий была искажена налоговая отчетность, что повлекло неуплату в бюджет Республики Беларусь налогов на общую сумму свыше 500 тысяч рублей», - подчеркивается в сообщении.





По результатам расследования 69-летнему жителю Жабинки предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов путем умышленного занижения налоговой базы, повлекшее причинение ущерба в крупном размере.





«К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Мужчина возместил причиненный ущерб. Расследование завершено. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд», - также сказано в сообщении.







