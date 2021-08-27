



Ранее западные страны ввели секторальные санкции против белорусских властей, которые нанесли удар, в первую очередь, по финансовой системе, нефтепереработке и калийной отрасли.





"Важно подчеркнуть, что меры Евросоюза и Великобритании не затрагивают большую часть экспортируемого из Беларуси продукта: хлористый калий с содержанием K2О по весу в пределах 40-62% (таможенный код 3104 20 50) не подпадает под санкции", – констатирует аналитическое издание.





При этом литовские средства массовой информации со ссылкой на министра транспорта Марюса Скуодиса писали о том, что рестрикции приведут к тому, что уже в декабре экспорт белорусского калия через Клайпеду прекратится.





Дело в том, что ограничительные меры, введенные против Беларуси, напрямую не затрагивают литовские компании, но осуществляются через финансовые институты. Потому что услуга считается предоставленной после того, как поступила оплата.

"Банк SEB, который реализует услуги между Литовскими железными дорогами и "Беларуськалием", недавно проинформировал, что после переходного периода, установленного США, они прекратят все операции с белорусскими компаниями, подпадающими под санкции", – утверждает Argus Media.





Другие литовские банки планируют поступить аналогичным образом. Получается, что груз может перевозиться, пока можно осуществлять за это платежи.





iv>При этом российское издание пишет о том, что Белорусская калийная компания провела переговоры с литовскими компаниями, которые занимаются грузоперевозками, и перевалка калия в порту Клайпеды будет продолжаться.





"Текущие санкции ЕС не ограничивают транзит любых калийных удобрений. Есть юридическое заключение по этому вопросу, вынесенное одной из европейских юридических компаний. И это заключение соответствует принципу свободы транзита для стран, не имеющих выхода к морю, изложенному в Конвенции ООН по морскому праву", – рассказали в БКК.





Важно также отметить, что доля Беларуськалия в БКК составляет всего 48%, а санкции затрагивают компании, где доля юридических лиц, попавших под рестрикции составляет 50% и выше. Таким образом, формально БКК может продолжать свою работу по продаже на экспорт калийных удобрений из Беларуси.