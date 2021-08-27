Это предусмотрено проектом Указа, подготовленным Госкомитетом по имуществу.

Намерение развивать данное направление закреплено в утвержденной в январе текущего года госпрограмме «Земельно-имущественные отношения, геодезическая и картографическая деятельность» на 2021–2025 гг.

Конечная цель этой работы – изменение порядка исчисления налога на недвижимость.

В обосновании к проекту Указа «О кадастровой оценке недвижимого имущества» отмечается, что с 2010 г. результаты кадастровой оценки стоимости земель используются в стране для целей налогообложения и вообще применительно ко всем платежам за землю: от арендной платы до выкупа участка в частную собственность юридическими лицами.

По мнению Госкомимущества, сегодня и бизнесу, и госорганам, и населению не хватает объективной информации о физических характеристиках, местоположении, правовом статусе и реальной рыночной стоимости не только земельных участков, но и расположенных на них зданий, сооружений и помещений – этой информации зачастую просто нет. В силу заявительного принципа госрегистрации остается неоформленным 20–25% недвижимого имущества граждан и юрлиц.





Например, как стало известно по итогам пилотного проекта по массовой оценке недвижимости, реализованного за прошедшее пятилетие, в Советском районе г. Минска выявлено около 5% незарегистрированных объектов от их общего количества, а в Кобрине и Кобринском районе Брестской области – 20 и 26% соответственно.





Что касается перспектив изменения системы налогообложения недвижимости, пилотный проект продемонстрировал возможности роста сумм налога на недвижимость в регионах до 20%, в столице – в пределах 70%. Сумма взимаемого земельного налога, по расчетам разработчика, могла бы вырасти на 10–13%.





Для принятия решений в различных сферах сейчас используются несколько видов стоимостей капстроений и изолированных помещений, в т.ч. балансовая, первоначальная, оценочная и остаточная. Но все они определяются по различным методикам и не всегда отражают объективную цену, из-за чего нередко требуется индивидуальная оценка объектов.





При проведении массовой кадастровой оценки недвижимости, учитывающей эти аспекты, необходимо обеспечить прозрачность процесса, его простоту и объективность, подчеркивают в ГКИ.





Новая кадастровая оценка коснется объектов как зарегистрированных в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, так и отсутствующих в нем. Они будут объединены в 3 группы (жилая многоквартирная недвижимость, жилая одноквартирная и блокированная недвижимость, нежилая недвижимость). Выбор такой последовательности проведения кадастровой оценки объектов определен их пропорциональным соотношением в структуре всей недвижимости.





Проект Указа предусматривает создание новой государственной информационной системы «Регистр кадастровой стоимости». Порядок ее использования, формирования и актуализации в дальнейшем должно определить правительство.





Для выполнения работ планируется использовать результаты аэрофотосъемки территории Беларуси и с ее помощью получить информацию об актуальных характеристиках недвижимого имущества, установить его владельца, обеспеченность инфраструктурой.





Согласно расчетам Госкомимущества (на июнь текущего года) реализация проекта по массовой кадастровой оценке недвижимости потребует бюджетного финансирования на уровне 80 млн руб.



