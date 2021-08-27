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Первым делом самолеты. Сможет ли Минобороны Украины заправиться «нафтановским» топливом?

Авиационное топливо, которое произвел новополоцкий «Нафтан», входит в предложения практически всех поставщиком для ВВС Украины, отобранных или отбираемых летом этого года.

На это обратил внимание украинский ресурс «Мілітарный”. В частности, по итогам двух тендеров, уже состоявшихся в интересах ВВС Украины в июле и августе этого года, топливо для реактивных двигателей марки РТ производства белорусского «Нафтана» намерены поставить три из четырех победителей – Торговый дом «СОКАР Украина», «ОККО Контракт» и «Люкс Краина». И если у дочки азербайджанской нефтяной госкомпании и «Люкс Краины» в предложениях значится также авиационное топливо других производителей («Укртатнефти» и Orlen Lietuva), то у компании «ОККО Контракт», ставшей вторым по планируемым объемам закупок поставщиком ВВС, это исключительно продукт «Нафтана». Белорусский производитель, как известно, с 3 июня этого года находится под санкциями США.

Еще один победитель первых двух тендеров Минобороны Украины «Экссон ЮК» поставит украинским летчикам авиатопливо с греческого и итальянского заводов Hellenic Petroleum и Sarlux.

Общая сумма состоявшихся торгов составила почти 665 млн гривен, из которых практически половину получила азербайджанская компания ТД «СОКАР Украина».

Согласно данным украинской системы электронных публичных госзакупок ProZorro, в настоящее время тендерная комиссия Минобороны определяет поставщиков авиационного топлива по еще одним торгам на сумму 385 млн гривен и началась подача предложений на тендер объемом около 428 млн гривен.

В рамках первого из них две из четырех компаний («Люкс Краина» и «Альянс Энерго Трейд»), с которым планируется заключить контракты, тоже включили в предложения авиационное топливо производства «Нафтана», пишет Ежедневник

«Нафтан», а также Мозырский НПЗ через местных посредников могут стать поставщиками и дизельного топлива для украинской армии.

На объявленном в августе тендере, объем предлагаемых лотов на котором составляет свыше 775 млн гривен, топливо белорусского производства входит в предложения четырех из шести возможных претендентов на победу. Это - компании «ОККО Контракт», «Альянс Энерго Трейд», «Фрагрант» и «Тикич Энерджи».
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