



Юрий Селиверстов сообщил, что подходы к налогообложению индивидуальных предпринимателей изменят лишь к 2023 году. Кроме того, в правительстве, вероятно, думают над тем, чтобы резко ограничить перечень видов деятельности для предпринимателей. Планируется, пишет 1reg.by, что по большинству из них ИП не смогут нанимать работников. Подоходный налог для них будет увеличен с 13 до 18%, а единый налог по большинству видов деятельности отменен. При этом министр финансовсообщил, что подходы к налогообложению индивидуальных предпринимателей изменят лишь к 2023 году.









«Предстоит работа именно над этим в течение текущего года и следующего для того, чтобы с 2023 года предложить более четкие, ясные и понятные условия и в том числе увеличить вклад в государственную казну», — сказал он.

Пока остается непонятным, для чего тогда приостановлена регистрация. В управлении предпринимательства областного комитета экономики нам также ничего не смогли пояснить. Сославшись на то, что любые изменения касательно законодательства относятся к компетенции вышестоящих органов.





В областном Союзе предпринимателей, судя по всему, также не испытывают оптимизма от грядущих (неважно, с какого периода) изменений.





«Очевидно, подготовительная работа в этом плане уже сделана, и ее результат для ИП будет плохим. Причем, думаю, что достаточно серьезные ухудшения ждут ипэшников уже с 2022 года» – так считает член совета СПБО, представитель Белорусского союза предпринимателей по Брестской области Петр Комякович.





По его мнению, в последнее время утеряно взаимодействие между бизнесом и властью, а бизнес-ассоциации «приглашают только на согласование каких-то мелких или фрагментарных вопросов».





«К сожалению, наверху не понимают, что государство таким образом, повышая налоги, выиграют сегодня какие-то небольшие деньги для бюджета, проиграют стратегически. Сегодня, насколько я знаю, очередь из желающих зарегистрироваться в качестве ИП не стоит. Потенциальные предприниматели не штурмуют исполкомы, требуя вернуть процедуру регистрации.





Из тех, что зарегистрированы, примерно треть, по нашим оценкам, либо прекратили деятельность по факту, либо работают с очень низкой рентабельностью. Ликвидация «упрощенки», тем более, повышение подоходного налога до 18 процентов заставит их окончательно закрыться и уйти с рынка. Почему-то никто из чиновников не говорит о том, что, кроме подоходного налога, ИП, включая пенсионеров, платят еще и взносы в ФСЗН в размере 35%. В сумме получается почти половина от доходов».





А вот что думает о вероятном повышении налогов и изменении условий работы для малого бизнеса предпринимательница с многолетним стажем из Бреста Людмила Войтишевская:





«Конечно, это будет удар для нас. Не знаю, кому и зачем понадобились эти перемены. Не о таких переменах мечтают нынче многие наши земляки. Но я скажу откровенно: с удовольствием бы пошла работать на предприятие, частное, государственное – не важно. Потому что работа на себя всегда сопряжена с рисками. Все ведь никогда не просчитаешь, а цена ошибки может быть очень высокой.





Не легкий это хлеб. Но вся проблема в том, что наш рынок труда не может, за редким исключением, предложить достойное вознаграждение за труд. Постоянно просматриваю вакансии – там зарплаты в среднем от 400 до 700 рублей. Разве можно, скажите, прожить сегодня на такие деньги. В советское время пенсии выше были, стипендии у студентов примерно такие же, как сейчас 400 рублей. Так что не вовремя наши власти затеяли все эти так называемые преобразования».

Комментарий по поводу:

Доктор экономических наук, профессор Александр Черновалов:





«Надо понимать, что любой налог ложится на себестоимость того или иного товара, либо услуги, которую оказывает плательщик этого налога. То есть, по большому счету, не он будет платить дополнительные проценты (если их все же введут), а тот, кто покупает у него товар или услугу.





Другое дело, что любой ИП работает в рыночной среде, где существует, как правило, верхний предел цены – выше просто не купят. Тогда у него остается только два пути – либо закрыться (возможно, переехать в другую страну – как вариант), либо уйти в тень.





Ни то, ни другое, в конечном итоге государству невыгодно. Это тоже нужно понимать. Однако уменьшение числа активных предпринимателей в стране никогда не идет на пользу экономике.





Я как-то пару лет назад проводил опрос среди своих брестских студентов, обучающихся в магистратуре – на предмет того, куда бы они хотели пойти дальше. Только каждый десятый сказал о том, что хочет пойти в бизнес. Остальные планируют либо устроиться на госслужбу, либо работать «на дядю». Когда такой же опрос я провел среди польских магистрантов, результаты были зеркально противоположные.





Вот и делайте выводы, чего нам не хватает для нормального развития экономики и конкуренции? Налогов, или предприимчивых людей?»





КСТАТИ





По информации ИМНС по Брестской области, в налоговых органах области состоит 35 тыс. индивидуальных предпринимателей, из которых почти 60 % применяет упрощенную систему налогообложения, 30% – уплачивает единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц и только 9% используют общеустановленный порядок налогообложения. Общий вклад ИП в бюджетную копилку региона составляет более 5%.





Заглавное фото из архива ПР: Рынок в Ивацевичах в 2015 году