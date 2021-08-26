



Об этом, как передает «Минск-Новости», сообщила на пресс-конференции заместитель начальника главного управления растениеводства — начальник управления картофелеводства, плодоовощеводства, агрохимии и защиты растений Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татьяна Карбанович.





По ее словам, основные плантации арбузов расположены в Дрогичинском, Мостовском, Гомельском и Кировском районах. Отпускная цена производителей составляет 60–80 коп. за килограмм.





— 27 августа на базе крестьянско-фермерского хозяйства «Бахча Гринько» в Гомельском районе состоится республиканский семинар «Развитие бахчеводства в Беларуси», на котором участникам будет представлено 25–30 сортов и гибридов арбуза, — рассказала Т. Карбанович. — По своим вкусу и качеству белорусская ягода не уступает привозной.







