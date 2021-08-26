+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Нынешний урожай арбузов в Беларуси составит около 700 т

В нынешнем году в Беларуси планируется получить 700 т арбузов. Производители приступили к сбору урожая, и по состоянию на конец второй декады августа уже собрано 105 т ягоды. Общая площадь земель, отданных под бахчевые культуры, превышает 50 га.


Об этом, как передает «Минск-Новости», сообщила на пресс-конференции заместитель начальника главного управления растениеводства — начальник управления картофелеводства, плодоовощеводства, агрохимии и защиты растений Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татьяна Карбанович.

По ее словам, основные плантации арбузов расположены в Дрогичинском, Мостовском, Гомельском и Кировском районах. Отпускная цена производителей составляет 60–80 коп. за килограмм.

— 27 августа на базе крестьянско-фермерского хозяйства «Бахча Гринько» в Гомельском районе состоится республиканский семинар «Развитие бахчеводства в Беларуси», на котором участникам будет представлено 25–30 сортов и гибридов арбуза, — рассказала Т. Карбанович. — По своим вкусу и качеству белорусская ягода не уступает привозной.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]