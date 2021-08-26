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МТЗ выходит из минуса: отчет за первое полугодие

Опубликован отчет Минского тракторного завода (МТЗ) за первое полугодие: в нем показан рост выручки примерно с 748 млн до более 1 млрд рублей. Также у госкомпании чистая прибыль превысила 94 млн, хотя годом ранее был только убыток примерно на 53,6 млн.



Однако в нынешнем отчете не отражен непокрытый убыток. В 2020 году он составлял свыше 19 млн рублей, пишет Office Life. В целом же документ позитивный и показывает, что тракторный гигант растет после неудачного прошлого года.


МТЗ — головное предприятие холдинга, куда входят: Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов, Витебский завод тракторных запчастей, Минский завод шестерен и другие предприятия.
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