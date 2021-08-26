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Сыроделы Росси не могут реализовать продукцию: мешает белорусская молочка

Уверенное продвижение белорусских сыров на рынке РФ вызывает беспокойство российских сыроделов.

По оценке «Союзмолока», пишет Officelife.media, увеличение запасов российского сыра на складах на 24% в первом полугодии, до 47 тыс. тонн, связано с наращивание поставок дешевого белорусского продукта.

По данным бизнес-ассоциации, за январь — июнь Беларусь увеличила поставки сыра в Россию на 19%, до 145 тыс. тонн. При этом белорусские сыры на 38% дешевле российских.

Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов отмечает, что ценовое преимущество белорусских сыроделов объясняется регулированием цен на сырое молоко в Беларуси, которое в результате на 25% дешевле. Во-вторых, давать дисконт на сыры белорусам позволяет гибкая политика ценообразования, учитывающая доходы от продаж сыворотки в Китай.

Ранее сообщалось, что если Беларусь сохранит экспорт сыров на достигнутом уровне, то к концу года их продажи на внешних рынках составят 240 тыс. тонн. Это превысит показатель 2020 года на 4,5%. Для сравнения: среднемировой рост сырного рынка ожидается только на 0,6% в год.
По оценкам российских экспертов, белорусские сыры занимают 35–40% рынка РФ. Это 90% всего российского импорта с показателем 180 тыс. тонн.
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