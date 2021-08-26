Лукашенко заступился за крестьян
Александр Лукашенко обратился к подчиненным с требованием выяснить, как обстоят дела на сельскохозяйственных предприятиях. Руководитель государства призвал защитить рабочих от нападок их руководителей, если такое случается.
«Крестьян по определению обижать нельзя. Они у нас не самые богатые», - пояснил Лукашенко.
Он подчеркнул, пишет rusplt.ru, что предприятия не лишатся сырьевой базы, даже если права и возможности крестьян ущемляются, поскольку власти всячески поддерживают отрасль, но тут же призвал всё-таки «не обижать людей, занятых в сельском хозяйстве», - цитирует руководителя РБ «БелТА».
Ранее Александр Лукашенко призвал бороться с протестным настроением молодежи с помощью экскурсий.
Источник: Марьям Ибрагимова
18:13 26/08/2021
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