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БЖД обзавелась своими токенами

Белорусская железная дорога вышла на рынок цифровых токенизированных активов, выпустив на инвестиционной платформе банка БелВЭБ Finstore.by токены на $5 млн.


Объем эмиссии токенов – $5 млн. Номинал одного токена – 100 USD. Доходность для инвесторов составляет 7,5% годовых. Срок обращения токенов – 3 года. При этом имеется возможность досрочного выкупа в объеме 100% от числа проданных токенов каждые полгода, начиная с 1 сентября 2022 года, сообщается на сайте БЖД.
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