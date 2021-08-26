БЖД обзавелась своими токенами





Объем эмиссии токенов – $5 млн. Номинал одного токена – 100 USD. Доходность для инвесторов составляет 7,5% годовых. Срок обращения токенов – 3 года. При этом имеется возможность досрочного выкупа в объеме 100% от числа проданных токенов каждые полгода, начиная с 1 сентября 2022 года, сообщается на сайте БЖД.











