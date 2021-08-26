Gucci признан самым продаваемым брендом 2021 года
Несмотря на то, что пандемия внесла коррективы в компанию, в 2021 году все стало налаживаться. Уже во втором квартале выручка Gucci выросла на 86%, увеличившись до 2,31 миллиардов евро.
Издание The RealReal опубликовало отчет о перепродаже предметов роскоши за 2021 год, в котором освещается текущее состояние рынка.
В отчете отмечается, что сегодня все большее количество людей покупает и продает именно предметы роскоши. Gucci и Louis Vuitton стали ведущими брендами класса люкс. Их товары пользуются высоким спросом на сайте. При этом за последние 12 месяцев интерес к продукции первого модного дома существенно возрос, благодаря чему он был признан самой покупаемой и продаваемой маркой 2021 года.
Вслед за Gucci в списке идут Chanel, Prada и Dior.
16:23 26/08/2021
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