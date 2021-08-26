Об этом заявил «Белорусскому партизану» Николай Лысенков, бывший председатель колхоза и заместитель начальника управления сельского хозяйства Столбцовского райисполкома.





– Власти заявили о 25-летнем юбилее исторического решения по развитию

зерноуборочного комбайностроения в стране. Как оценить белорусские комбайны?





– Белорусские комбайны, которые производятся на только в Гомеле, но и Лиде, достаточно хорошего качества. В конце 90-х белорусы пошли по правильному пути: не стали изобретать велосипед, а просто скопировали импортную технику.

Да, возможно, исполнение получилось на самым лучшим, но по соотношению цены и качества… Белорусские комбайны в разы дешевле импортных, а по качеству не намного хуже.





Поэтому считаю, что решение о производстве своих комбайнов в Беларуси было правильным.





– Почему же «Гомсельмаш» является глубоко дотационным и убыточным предприятием? В прошлом году его долги превысили стоимость всех активов предприятия.





– В условиях, которые созданы в нашей стране, всё будет убыточным. Это издержки командной, по сути, экономики. «Гомсельмашу» говорят, куда и за сколько продавать технику. В этом больше политики, чем экономики.





Если бы предприятие было независимым, если бы профессионалы в его руководстве решали, оглядываясь на экономическую составляющую, что производить и куда это продавать, то «Гомсельмаш» мог бы быть прибыльным. Сделав более качественную технику, на нее могли бы и цену поднять.





Но вместо профессионалов на предприятии решения принимает номенклатура – без учетов интересов «Гомсельмаша».





– Действительно ли белорусские комбайны сегодня конкурируют с немецкими, как заявляют власти?





– На внутреннем рынке – да. Как я уже сказал, белорусский комбайн намного дешевле немецкого, а по качеству не сильно хуже.





Богатые сельхозпредприятия покупают и зарубежную технику. Она более качественная, реже выходит из строя, что очень важно. Зерноуборочный комбайн работает в году, условно говоря, 20 дней. Большая вероятность, что в сезон сломается белорусская техника, чем импортная. Даже если она простоит четыре дня, это существенный срок при уборочной страде.





Мне приходилось работать в бедных хозяйствах, поэтому из-за соотношения цена/качество они, конечно, покупали белорусские комбайны. Но если хозяйство может себе позволить зарубежную технику, то почему бы не купить?





Это как в автомобилестроении: не скажешь, что «Фольксваген» или «Опель» лучше «Мерседеса», но на каждую марку есть свой спрос, есть свой покупатель. Также с комбайнами.





Основная наша проблема – командная экономика. Предприятия являются убыточными, в том числе, потому, что они сами свою продукцию не продают, за них продает правительство. «Гомсельмашу» ставят задачу произвести комбайны, а не сделать их качественнее, привлекательнее для потребителя.





Самая главная задача – произвести столько-то штук, и не важно по какой себестоимости.







