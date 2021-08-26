Эксперт: "Гомсельмаш" мог бы быть прибыльным, если бы не политика властей
Отечественные комбайны достаточно хорошего качества, но командная, по сути, экономика не дает возможности на них зарабатывать,
Об этом заявил «Белорусскому партизану» Николай Лысенков, бывший председатель колхоза и заместитель начальника управления сельского хозяйства Столбцовского райисполкома.
– Власти заявили о 25-летнем юбилее исторического решения по развитию
зерноуборочного комбайностроения в стране. Как оценить белорусские комбайны?
– Белорусские комбайны, которые производятся на только в Гомеле, но и Лиде, достаточно хорошего качества. В конце 90-х белорусы пошли по правильному пути: не стали изобретать велосипед, а просто скопировали импортную технику.
Да, возможно, исполнение получилось на самым лучшим, но по соотношению цены и качества… Белорусские комбайны в разы дешевле импортных, а по качеству не намного хуже.
Поэтому считаю, что решение о производстве своих комбайнов в Беларуси было правильным.
– Почему же «Гомсельмаш» является глубоко дотационным и убыточным предприятием? В прошлом году его долги превысили стоимость всех активов предприятия.
– В условиях, которые созданы в нашей стране, всё будет убыточным. Это издержки командной, по сути, экономики. «Гомсельмашу» говорят, куда и за сколько продавать технику. В этом больше политики, чем экономики.
Если бы предприятие было независимым, если бы профессионалы в его руководстве решали, оглядываясь на экономическую составляющую, что производить и куда это продавать, то «Гомсельмаш» мог бы быть прибыльным. Сделав более качественную технику, на нее могли бы и цену поднять.
Но вместо профессионалов на предприятии решения принимает номенклатура – без учетов интересов «Гомсельмаша».
– Действительно ли белорусские комбайны сегодня конкурируют с немецкими, как заявляют власти?
– На внутреннем рынке – да. Как я уже сказал, белорусский комбайн намного дешевле немецкого, а по качеству не сильно хуже.
Богатые сельхозпредприятия покупают и зарубежную технику. Она более качественная, реже выходит из строя, что очень важно. Зерноуборочный комбайн работает в году, условно говоря, 20 дней. Большая вероятность, что в сезон сломается белорусская техника, чем импортная. Даже если она простоит четыре дня, это существенный срок при уборочной страде.
Мне приходилось работать в бедных хозяйствах, поэтому из-за соотношения цена/качество они, конечно, покупали белорусские комбайны. Но если хозяйство может себе позволить зарубежную технику, то почему бы не купить?
Это как в автомобилестроении: не скажешь, что «Фольксваген» или «Опель» лучше «Мерседеса», но на каждую марку есть свой спрос, есть свой покупатель. Также с комбайнами.
Основная наша проблема – командная экономика. Предприятия являются убыточными, в том числе, потому, что они сами свою продукцию не продают, за них продает правительство. «Гомсельмашу» ставят задачу произвести комбайны, а не сделать их качественнее, привлекательнее для потребителя.
Самая главная задача – произвести столько-то штук, и не важно по какой себестоимости.
"Белорусский партизан"
15:53 26/08/2021
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