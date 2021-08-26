Заместитель премьер-министра Александр Субботин сказал, что «такой запрет был по весне и сейчас это мера временная».





Он пояснил, что запрет не противоречит международному законодательству, в том числе обязательствам Беларуси в рамках Евразийского экономического союза, передает БелТА.





«Мы запрещаем вывоз зерна на экспорт для того, чтобы насытить внутренний рынок. Если мы будем видеть, что все позитивно складывается, мы тогда, конечно, приоткроем этот «занавес» и подкорректируем. Но пока вот так. Приоритет — внутренний рынок, наши люди», — заявил он.





Также Субботин добавил, что хоть фуражное зерно является высокодоходной экспортной позицией, но оно в конечном итоге идет на корм для птицы и скота. И в результате получается гораздо более маржинальный продукт.





«Эта цепочка достаточно длинная. И мы делаем ставку на то, чтобы максимально больше прибыли заработать и оставить у нас в стране», — сказал Субботин.





Ранее на Национальном правовом интернет-портале опубликовали постановление Совета Министров о временном запрете на вывоз пшеницы, ячменя, гречихи, меслин (смесь пшеницы и ржи), рожь, овес, кукуруза, просо, тритикале, прочие злаки и семена рапса.



