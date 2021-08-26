Сегодня стоимость валютной корзины выросла на 0,20%, а с начала недели на 0,30%. Но если сравнивать с началом месяца, то беларуский рубль пока укрепляется к корзине валют на 0,23%.





Курс доллара вырос сразу на 0,0079 BYN до 2,5137 BYN/USD до максимума за шесть дней.





Курс евро подскочил на 0,0161 BYN до 2,9593 BYN/EUR.





Европейская валюта дорожает уже третий день. Общее укрепление за это время составило 0,0214 BYN. Евро поднялся до максимума за 2,5 недели.





Курс российского рубля опустился лишь на 0,0002 BYN до 3,3988 BYN/100 RUB.





За предыдущие два дня рубль РФ подорожал на 0,0155 BYN.





Московская биржа

Российский рубль сегодня девальвируется к доллару и евро.





Банк России принял решение поднять официальный курс доллара на 25 копеек до 73,9908 RUB/USD, официальный курс евро подскочил на 48 копеек до 87,0576 RUB/EUR до максимума за месяц.