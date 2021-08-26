Концерн "Белгоспищепром" станет государственной корпорацией
Александр Лукашенко одобрил планы по созданию на базе концерна "Белгоспищепром" государственной корпорации.
Об этом, отвечая на вопрос БЕЛТА после доклада главе государства, рассказал журналистам.
«Да, мы говорили о создании корпорации. Над этим уже идет работа», - сообщил глава концерна "Белгоспищепром" Анатолий Бубен после доклада у Лукашенко.
«…корпорация позволит нам консолидировать силы и общими усилиями достичь более высоких результатов. Получить больше прибыли и выпускать более рентабельную продукцию", - утверждает чиновник.
П о его словам, проект указа будет представлен в Совмин 1 сентября, а с нового года концерн будет работать под вывеской корпорации.
13:39 26/08/2021
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