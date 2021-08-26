Об этом, отвечая на вопрос БЕЛТА после доклада главе государства, рассказал журналистам.





«Да, мы говорили о создании корпорации. Над этим уже идет работа», - сообщил глава концерна "Белгоспищепром" Анатолий Бубен после доклада у Лукашенко.





«…корпорация позволит нам консолидировать силы и общими усилиями достичь более высоких результатов. Получить больше прибыли и выпускать более рентабельную продукцию", - утверждает чиновник.





П о его словам, проект указа будет представлен в Совмин 1 сентября, а с нового года концерн будет работать под вывеской корпорации.