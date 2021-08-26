«30 сентября этого года заканчивается срок нахождения на территории Евразийского экономического союза автомобилей, временно ввезенных гражданами до начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, — сообщает портал eec.eaeunion.org. — В условиях закрытых границ граждане, временно ввезшие транспортные средства, не могли выполнить свои обязательства по их обратному вывозу в установленные сроки, что неизбежно имело бы для них существенные материальные издержки.





Евразийская экономическая комиссия несколько раз продлевала сроки нахождения личных автомобилей и других транспортных средств, временно ввезенных до начала пандемии физическими лицами, без уплаты таможенных платежей — сначала до 30 сентября 2020 года, затем до 31 марта 2021 года и впоследствии до 30 сентября 2021 года.





Обращаем внимание заинтересованных граждан, что в случае невывоза автомобилей и других транспортных средств до 30 сентября этого года им необходимо будет оплатить в полном объеме таможенные пошлины и налоги».





Как мы уже сообщали ранее, данный нормативный акт распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.