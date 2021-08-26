Но в июне поставки по ряду позиций заметно упали, пишет reform.by





Согласно европейской статистике, Беларусь поставила в ЕС в январе-июне 555,9 тыс. т нефтепродуктов (код CN 2710), что на 37,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В стоимостном выражении поставки увеличились на 65% до 214 млн евро.





В июне было отгружено почти 30 тыс. т нефтепродуктов на 16,1 млн долларов. Надо отметить, что европейский импорт беларусских нефтепродуктов в июне заметно снизился. В январе-мае ежемесячно поставлялось от 75 до 150 тыс. т





По Евростату крупнейшими импортерами нефтепродуктов были Испания (148,5 тыс. т) и Польша (194,9 тыс. т)





Поставки азотных удобрений (код CN 3102) за полгода составили 126,5 тыс. т. Они сократились на 33,2%. В стоимостном выражении импорт беларусских азотных удобрений за полгода снизился на 2,8% до 24,28 млн долларов.





В июне также произошло резкое сокращение — было поставлено всего 1000 тонн. Для сравнения, в январе европейский импорт азотных удобрений составил 60,6 тыс. т.





Больше всего удобрений в первом полугодии закупила Франция (69,3 тыс. т).





Импорт в ЕС беларуских калийных удобрений (код CN 3104) увеличился на 19,2% до 464,4 тыс. т. В стоимостном выражении он прирос на 5,3 до 103,9 млн долларов. В отличие от предыдущий двух позиций, в июне не было провала в поставках. Было отгружено 89 тыс. т., что является третьим показателем в этом году.





Крупнейшими покупателями калия из Беларуси. по данным Евростата были Бельгия (151,5 тыс. т) и Польша (134,1 тыс. т).





Евросоюз в январе-июне ввез 256 тыс. т смешанных минеральных удобрений (код CN 3105) из Беларуси, что на 19,3% больше, чем в прошлом году. В стоимостном выражении импорт вырос на 30% до 67,49 млн долларов. Здесь также не отмечалось июньского снижения поставок.





Больше всего смешанных удобрений в первом полугодии из стран ЕС импортировали Литва (155,9 тыс. т) и Польша (80,7 тыс. т).





Напомним, с 3 июня США возобновили санкции в отношении девяти беларусских предприятий. В их число попали «Белнефтехим», «Нафтан» и «Гродно Азот».





Белстат в июле сократил детализацию статистики внешней торговли. Комитет перестал публиковать сведения об экспорте и импорте сразу по пяти разделам товарной номенклатуры, в том числе по нефтепродуктам и минеральным удобрениям.





Официальная статистика в открытом доступе по данным позициям есть только за январь-апрель.