Ярослав Романчук в своей статье на сайте "Мифологизация Беларуси — особенность общественного и даже экспертного сознания Украины. До белорусской революции правды и достоинства 2020 года Александр Лукашенко с показателем 65−70% был для украинцев самым популярным иностранным политиком. Причины такого народного одобрения лежат на поверхности, - пишет экономиств своей статье на сайте nv.ua





На протяжении более 25 лет идеологи и PR-щики белорусской диктатуры тщательно формировали образ главы Беларуси. Сильный, справедливый руководитель, который не допустил распродажи народного достояния и формирования олигархов. Крепкий хозяйственник, который навел порядок на земле, запустил заводы и обеспечил рост экономики.





Заботливый «Батька», который заблокировал имущественное расслоение общества, во главу угла поставил равенство и справедливость. Ответственный политик, который не допустил коррупцию, сделал приоритетом интересы национального производителя. И даже заставил/убедил Россию платить за эфемерную интеграцию, превратив ее в свою дешевую бензоколонку.





Плюс чистота и порядок, хорошие дороги, бесперебойное энергоснабжение, вкусная вода из-под крана, почти по часам ездящий общественный транспорт и недорогая коммуналка для домашних хозяйств. Лукашенко для украинцев стал воплощением удачного соединения славного ностальгического прошлого с экономическим потенциалом настоящего.





Такого рода мифы очень устойчивы. Они основаны не на фактах, а на слепой вере в ТВ-картинку, пропагандистские сюжеты, а также туристические, гостевые наблюдения или репортажи поверхностных журналистов. Они вредны, в том числе и потому, что мешают Украине сосредоточить свое внимание на настоящей, научно обоснованной, исторически подтвержденной стратегии перехода от номенклатурно-бюрократической к народной экономике.





Изучение белорусского опыта экономической, институциональной политики ценно украинским полисимейкерам по целому ряду причин.





Во-первых, тоталитарная Беларусь — это пример концентрации полной власти в одних руках, нейтрализация политического сопротивления реформ. Здесь в чистом виде можно наблюдать реализацию практически всех рекомендаций международных организаций, сторонников школы всеобщего государственного интервенционизма в сфере монетарной, фискальной, промышленной, аграрной и социальной политики.





Беларусь является этакой экспериментальной зоной для проверки разных инструментов экономической политики.





Во-вторых, опыт Беларуси позволяет Украине не наступать на одни и те же грабли, не тратить впустую время, ресурсы и возможности национальных производителей товаров и услуг. Умные учатся на чужих ошибках. Если белорусские мыши вымерли от бюрократической цикуты, то безрассудно подвергать рискам украинских. Законы экономики объективно, неумолимо действуют везде, невзирая на размер экономики, религиозный, этнический, демографический состав населения.





В-третьих, изучение состояния белорусской экономики после 30-летней попытки восстановить «лучшее из советского прошлого» в рамках одной компактной страны бывшего СССР, позволяет раз и навсегда выбросить на свалку истории, исключить из экономической политики марксистские догмы и советские модели управления.





Развеем основные мифы белорусской экономической модели.





Первый миф — «Беларусь — справедливая, некоррумпированная страна без олигархов».





На самом деле все дело лишь в количестве олигархов, их публичности и форматах канализации национального богатства. Лукашенко — единственный олигарх страны. Он же во главе всех ветвей власти, силовых структур, держит руку на основных финансовых, ресурсных потоках, контролирует все кадры, инвестиции и внешнюю торговлю.





При этом объем серой экономики Беларуси составляет ~35 — 40% ВВП или $15 — 18 млрд. Ежегодный объем коррупционной ренты ~$3 — 5 млрд. Прямыми бенефициарами белорусской модели «совок/госплан» является 3% населения — распорядители и потребители чужого.





Даже сами силовые структуры публично признали, что при ежегодном распределении $6 — 8 млрд. (~12% ВВП) госзаказа взятки/откаты составляют 25 — 30% ($2 — 2,5 млрд.) При этом молодые преподаватели вузов, научные сотрудники при принудительном распределении имеют зарплату в эквиваленте $150 — 200 в месяц.





Более 90% пенсионеров тратят на продукты питания более 60% своих пенсий и балансируют на черте бедности.





Самые прибыльные ниши рынка застолблены за «своими» бизнесменами, которые работают на Семью или ЗАО Беларусь Александра Лукашенко. Формально они работают через частные компании, которые имеют эксклюзивный, особый режим работы на рынке.





Да, формально в Беларуси 75 — 80% активов находится в руках государства. Однако это совсем не значит справедливое распределение национального богатства. Лукашенко создал систему, когда 3% распорядителей и потребителей чужого зарабатывает на потоках, а не на активах. Национализация убытков и приватизация прибыли — вот разорительная, аморальная схема управления белорусскими активами.





Цинизм белорусской власти проявляется в секторах, которые, если верить Лукашенко, должны быть исключительно государственными. Беларуськалий — самая большая ресурсная компания страны, но не она, а офшорный бизнес российского олигарха Михаила Гуцериева получил право за ~$2 млрд (кредит под госгарантии) осваивать новое калийное месторождение.





При наличии государственной Гродненской табачной фабрики Лукашенко предоставляет монополию на импорт всего необходимого для табачного производства частной компании ООО Интер Тобакко.





При «живом» государственном строительном гиганте МАПИД практически все выгодные строительные контакты получал сомнительный бизнес сербских братьев Каричей.





Один из самых больших аграрно-промышленных проектов (~$2 млрд. кредитных ресурсов под госгарантии) — производство аминокислот на 2016 — 2032гг. — указом президента был передан ЗАО Белорусская национальная биотехнологическая корпорация. Почти 2/3 ее принадлежит офшорам. Владельцы самого крупного сетевого ритейлера Беларуси — компания Евроторг — также владеют этим активов через офшоры.





Все крупные и средние белорусские госпредприятия опутаны сетью частных компаний-пылесосов. Только через них заводы и фабрики покупают сырье, инвестиционные товары и услуги. Только через них реализуется большинство товаров на экспорт. «Крышами» таких схем являются государственные концерны, холдинги, министерства и госкорпорации. Смотрящие за ними — силовики. Конечными бенефициарами являются руководители ЗАО Беларусь.





Второй миф — «Беларусь проводит ответственную денежную и бюджетную политику».





Лукашенко активно использовал денежно-кредитную политику для стимулирования государственных инвестиционных проектов, поддержки так называемых точек роста, а также реализации всевозможных инфраструктурных и инновационных программ.





На самом деле монетарная и фискальная политика были грубо использованы для канализации ресурсов всей страны в коммерческие проекты ЗАО Беларусь. В период 1994 — 2020гг. инфляция в Беларуси составила ~ 8 млн процентов. BYN-рубль обесценился в ~2620 раз.





Лукашенко восстановил режим пятилеток, назначил «точки роста», зарядил программу импортозамещения, заблокировал приватизацию, ввел жесткие торговые ограничения, предоставил особые режимы, льготы и преференции для т. н. национальных чемпионов, обозначил социальные ориентиры — все в русле канонов теории экономики развития (development economics), правда, с явным доминированием марксизма и большевизма.





Все это при полной политической монополии, тотальном контроле над законодательной и судебной властями. Т. е. у белорусского режима не было ни правовых, ни институциональных препятствия для реализации модели всеохватывающего государственного интервенционизма.





Беларусь провела чистый эксперимент, результаты которого важно учитывать другим странам, в том числе Украине.





В 1995 — 2005 гг. Беларусь удвоила ВВП в долларовом выражении, с ~15 млрд. до ~$30 млрд. В 1996 — 2005 гг. среднегодовые темпы роста реального ВВП составили 6,9%. Источники роста — особый режим работы белорусских производителей на российском рынке, благоприятная конъюнктура на товары традиционного сырьевого экспорта Беларуси, превращение страны в нефтяной эмират России.





Период 2005 — 2008 гг. можно назвать феноменальным, потому что в этот период ВВП Беларуси в долларах удвоился, превысив $60 млрд. Это как раз пик нефтяной блажи, чрезвычайно благоприятной конъюнктуры на удобрения, химические товары, металлы, продовольствие, товары автомобиле- и машиностроения. Все эти производства были созданы в стране еще в Советском Союзе.





Особого ума не надо, чтобы организовать производственные процессы в таком режиме. Тем более что именно на этих потоках были созданы первые в Беларуси миллионеры.





Настоящая проверка белорусской модели «совок/Госплан» началась в начале 2010-ых, когда старые источники роста начали истощаться. И вот что получилось. В 2011 — 2020гг. среднегодовые темпы роста реального ВВП не превысили 1%, а в 2016 — 2020гг. составили менее 0,7%. Государственные инвестиционные программы поглотили более $90 млрд, но не стали новыми источниками роста.





Оглушительное фиаско централизованного государственного планирования, административного выделения «национальных чемпионов», стратегического курса на протекционизм, дирижизм и интервенционизм.





Государственные программы стимулирования экспорта, импортозамещения стали кормушками для распорядителей и потребителей чужого (политиков, чиновников, силовиков, «освоителей» ресурсов налогоплательщиков), но не привели к диверсификации экономики и экспорта. Более 60% потребительских непродовольственных товаров в белорусской рознице — импортные.





Более 70% товарного экспорта Беларуси в ЕС — нефтепродукты и сырье. Белорусские власти рассчитывали в приказном порядке создавать рабочие места. В результате в период 2015 — 2020гг. число уволенных превысило число принятых на работу почти на 400 тысяч (более 9% рабочей силы).





В период активной промышленной политики и государственной модернизации 2007 — 2020гг. внешний долг государства вырос более чем в 30 раз. Более 100 крупнейших государственных промышленных предприятий стали хроническими иждивенцами бюджета. Государственные инвестиционные программы привели к тому, что большинство их них вынуждено направлять более 50% выручки на обслуживание кредитов.





Белорусский Левиафан затормозил, заморозил развитие страны. Доля Беларуси в мировом ВВП как в 1995 г., так и в 2020 г. составила 0,07%. Производительность труда была и остается в 5-8 раз меньше, чем в Европейском союзе. Население страны сократилось почти на один миллион.





Еще примерно столько не нашли себя на внутреннем рынке труда и уехали на заработки или были изгнаны из страны тоталитарным режимом. Среди них — ведущие IT-компании страны. Никто из них не решился открыть штаб-квартиру в Беларуси. Потому что, как справедливо заявил Лукашенко, «иногда в стране не до законов».





Лукашенко более 27 лет пытается доказать в отдельно взятой стране, что советская модель экономики в режиме политической монополии эффективнее, справедливее, динамичнее, чем демократические, рыночные модели.





Пора подвести итоги. Эксперимент предсказуемо провалился. Как провалился до этого Советский Союз. Украине совсем не обязательно на своей шкуре экспериментировать с ручным регулированием цен, торговым и финансовым протекционизмом, инвестиционным дирижизмом и попытками через государственно-частное партнерство угадывать товары-чемпионы регионального и мирового рынка.





Ни белорусы, ни украинцы ни одного дня не жили, не работали в режиме экономической свободы и полноценного экономического народовластия. Поэтому они стали самыми бедными странами Европы с быстро сокращающимся населением. Это главный урок к 30-летию Украины из современной истории тоталитарной, совковой, госплановой Беларуси.