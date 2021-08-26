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Впервые в мире: Мадагаскару грозит масштабный голод из-за изменения климата

По данным ООН, Мадагаскар находится на грани первого в мире голода, связанного с изменением климата. Уже сейчас десятки тысяч людей страдают от "катастрофического" голода и отсутствия продовольственной безопасности после четырех лет без дождя, сообщает BBC.


Засуха – самая сильная за четыре десятилетия – опустошила изолированные фермерские общины на юге страны, в результате чего семьи вынуждены есть насекомых, чтобы выжить.

По оценкам ООН, на Мадагаскаре 30 000 человек испытывают наивысший международно признанный уровень отсутствия продовольственной безопасности – пятый уровень. Есть опасения, что это число может резко возрасти, поскольку страна вступает в традиционный неурожайный сезон.

"Это беспрецедентно. Эти люди не сделали ничего, чтобы внести свой вклад в изменение климата. Они не сжигают ископаемое топливо… Тем не менее они несут на себе основную тяжесть изменения климата", – сказала Шелли Такрал из Всемирной продовольственной программы ООН.

В отсутствие пищи люди едят саранчу и листья кактуса, чтобы выжить. Цены на продукты выросли в три-четыре раза, местные жители продают свою землю ради денег на еду.

Эксперты считают, что нынешний кризис на Мадагаскаре может быть напрямую связан с изменением климата.

"В последнем отчете Межправительственной комиссии по изменению климата мы увидели, что на Мадагаскаре наблюдается рост засушливости. И ожидается, что эта цифра увеличится, если изменение климата продолжится", – сказал Рондро Барималала, мадагаскарский ученый, работающий в Университете Кейптауна в Южной Африке.

Этот вывод подтвердили в Калифорний� �ом университете. Там посоветовали властям Мадагаскара работать над улучшением управления водными ресурсами.

В 2019 году межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата заявила, что в ближайшем будущем вероятно все больше жителей Земли будут голодать.
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