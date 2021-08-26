+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Власти запретили вывозить из Беларуси пшеницу

Правительство решило на полгода ограничить вывоз из Беларуси зерновых. В перечень, утверждённый Совмином, входят пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, гречиха, семена рапса и другие зерновые.

Вывозить зерновые из Беларуси нельзя в том числе и в другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Исключение — транзитом или в качестве припасов, пишет Еврорадио.

Обоснования решения в постановлении Совмина нет, поэтому причины запрета не известны.

Уборка зерновых в Беларуси близится к завершению. При этом показатели заметно хуже, чем были в прошлом году. Например, средняя урожайность составляет 30,5 ц/га, а в 2020-м она составляла 37,3 ц/га.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]