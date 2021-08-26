







По данным CoinMarketCap, рыночная капитализация Cardano составляет 86,47 млрд долларов, а стоимость токена за последнюю неделю выросла более чем на 36 процентов - до 2,64 доллара. Криптовалюта сместила с третьего места токен биржи Binance с капитализацией 81,48 млрд долларов.





Cardano - это блокчейн-платформа, имеющая собственную внутреннюю криптовалюту под названием ADA. Была основана в 2015 году соучредителем Ethereum Чарльзом Хоскинсоном и запущена в 2017 году. С тех пор токен вернул инвесторам 7,08 тыс. процентов. ADA назван так в честь Ады Лавлейс, британской графини XIX века, известной своей работой над вычислительной машиной. Она считается первым в мире программистом.





Влияние майнинга на окружающую среду стало частью экологической повестки государств. Например, в Китае и Иране этим летом временно запретили майнинг, обосновывая это тем, что компьютеры, используемые в процессе, потребляли слишком много энергии и вызывали перебои с электричеством.





В этом вопросе токен Cardano, бесспорно, выигрывает на фоне Bitcoin и Ethereum. Если Bitcoin потребляет столько же энергии, сколько и государство Чили, - 77,78 тераватт в час, то Cardano потребляет всего 0,006 тераватт в час. Последние данные показывают, что ежегодные выбросы от майнинга Bitcoin составляют более 57 млн тонн углекислого газа в год, что примерно соответствует годовому выбросу углерода в небольшой европейской стране.