Убытки в 2020 году получили 19% резидентов ПВТ
Белстат сообщает, что в ПВТ в 2020 году насчитывалось 962 резидента.
Их выручка от реализации продукции и услуг зафиксирована в объеме 7,4 млрд рублей.
Прибыль от реализации составила 1,8 млрд, а чистая прибыль — 1,665 млрд рублей.
Доля убыточных организаций среди резидентов ПВТ составила 19%. Общая сумма их убытка достигла $51,6 млн.
Рентабельность реализованной резидентами ПВТ продукции в 2020 году составила 32,3%, а рентабельность продаж — 24,4%.
Экспорт услуг резидентами ПВТ в 2020 году достиг $2,7 млрд.
08:56 26/08/2021
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