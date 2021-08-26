



Их выручка от реализации продукции и услуг зафиксирована в объеме 7,4 млрд рублей.





Прибыль от реализации составила 1,8 млрд, а чистая прибыль — 1,665 млрд рублей.





Доля убыточных организаций среди резидентов ПВТ составила 19%. Общая сумма их убытка достигла $51,6 млн.





Рентабельность реализованной резидентами ПВТ продукции в 2020 году составила 32,3%, а рентабельность продаж — 24,4%.





Экспорт услуг резидентами ПВТ в 2020 году достиг $2,7 млрд.