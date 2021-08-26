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Убытки в 2020 году получили 19% резидентов ПВТ

Белстат сообщает, что в ПВТ в 2020 году насчитывалось 962 резидента.


Их выручка от реализации продукции и услуг зафиксирована в объеме 7,4 млрд рублей.

Прибыль от реализации составила 1,8 млрд, а чистая прибыль — 1,665 млрд рублей.

Доля убыточных организаций среди резидентов ПВТ составила 19%. Общая сумма их убытка достигла $51,6 млн.

Рентабельность реализованной резидентами ПВТ продукции в 2020 году составила 32,3%, а рентабельность продаж — 24,4%.

Экспорт услуг резидентами ПВТ в 2020 году достиг $2,7 млрд.
Officelife.media
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