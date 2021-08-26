Российские таможенные брокеры, опрошенные РБК, ожидают, что после 31 августа существенно упадет востребованность «белорусской» схемы ввоза товара в Россию.





С этого дня перестанет действовать указ президента Белоруссии от 2011 года, который освобождал от налога на добавленную стоимость товары, ввозимые в эту страну лицами, обладающими статусом уполномоченного экономического оператора и включенными в реестр владельцев таможенных складов и/или складов временного хранения, при условии, что впоследствии они экспортируют эти товары в другие страны (Александр Лукашенко отменил свое прежнее решение в середине августа).





«Российские компании могли ввозить товары через Белоруссию, привлекая местных таможенных операторов, например, «Белтаможсервис», что позволяло им платить НДС не в момент ввоза, а позже (согласно российскому законодательству — не позднее 20-го числа месяца, в который компания приняла товар на учет). Благодаря этому коммерсанты могли отсрочить момент, когда придется изъять средства из оборота на уплату налога», — пояснила Юлия Шленская, президент таможенного представителя «КВТ Сервис». По ее словам, через Белоруссию в Россию ввозились различные потребительские товары, цветы, оборудование. «До сих пор оформление на границе Белоруссии было популярным среди российских юрлиц, но теперь схема будет невозможна», — указала Шленская.





Коммерческий директор логистического оператора ГК AKFA Алексей Чернышев говорит, что таможенные органы Белоруссии «не так тщательно проверяли таможенную стоимость, что позволяло уплачивать пошлины кратно меньше, чем должно было быть». По его словам, основными «бенефициарами» этой схемы были поставщики потребительских товаров по всей России.

Гендиректор компании «Универсальные грузовые решения» (занимается международными перевозками грузов, таможенным оформлением и т.п.) Сергей Мартьянов прогнозирует, что после 31 августа число российских компаний, которые ввозили товары через Белоруссию, упадет на 50-70%. «Это была «серая» схема, которая позволяла компаниям экономить на таможенных платежах, ввозить товар теневым способом: его можно было не ставить на баланс и т.п. Отмена данной льготы по НДС уравняет условия для всех участников рынка», — говорит Мартьянов. Он также добавляет, что эта схема позволяла получить скидку в размере до 70% по инвойсу (документ, содержащий перечень товаров, их количество и цену, установленную продавцом для покупателя. — РБК), что, в свою очередь, позволяло снизить затраты на ввозимую продукцию, и пока не ясно, сохранится ли указанная скидка после 31 августа.





Юлия Шленская считает, что от отмены «белорусской» схемы должны выиграть официальные компании-посредники, которые помогают ввозить товары в Россию. По словам Алексея Чернышева, от отмены Минском льготы по НДС выиграют все российские импортеры, которые работают в правовом поле, поскольку ценовая конкуренция с недобросовестными участниками должна снизиться. Сергей Мартьянов ожидает, что от отмены схемы в некоторой степени пострадают белорусские международные перевозчики, тогда как российские должны выиграть из-за того, что с сентября получат грузопоток, который обслуживали белорусы.





При этом глава «Универсальных грузовых решений» сомневается, что отказ от «белорусской» схемы приведет к росту потребительских цен в России. «Хотя те, кто ввозил товары таким способом, получали большую маржинальность и могли при этих условиях демпинговать на рынке, после отмены льготы вряд ли произойдет заметный росту цен, поскольку все компании конкурируют за покупателя», — пояснил Сергей Мартьянов.





Представители Федеральной налоговой службы (ФНС) и Федеральной таможенной службы (ФТС) не ответили на вопросы РБК.





Из статистики на сайте ФТС следует, что общий объем импорта из стран Евразийского экономического союза (включает Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению, Киргизию) в январе-июне этого года составил $111,08 млрд, однако сколько из этого приходилось на импорт из третьих стран через территорию Белоруссии, не уточняется. Торговый оборот между Россией и Белоруссией в январе-июне составил $17,462 млрд, согласно данным ФТС, из которых на импорт в Россию из Белоруссии пришлось $7,174 млрд.



