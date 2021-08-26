Включение в санкционные списки российского бизнесмена Михаила Гуцериева в Брюсселе объясняют тем, что тот является «давним соратником» Александра Лукашенко и «извлекает выгоду из белорусского режима и поддерживает его». Выгода, по мнению европейских властей, заключается в том, что российский олигарх получил для реализации ряд лакомых проектов вне конкурса. Летом Гуцериев, состояние которого Forbes оценивает в 2,5 млрд долларов, стал дистанцироваться от бизнеса в Беларуси, пише т Ежедневник.





Калий

Самый масштабный проект Гуцериева в Беларуси — это строительство горно-обогатительного комбината «Славкалий». Он стал результатом инвестиционного договора Беларуси с британской компанией GCM Global energy, принадлежавшей Гуцериеву.





Строительство комбината началось в 2015 году, а Государственный банк Китая открыл кредитную линию на 1,4 млрд долларов. Еще несколько сотен миллионов долларов выделили российские банки. Возвести Нежинский ГОК планируется к 2023 году и тогда он станет вторым в Беларуси предприятием по производству калийных удобрений (сейчас их выпускает только государственный «Беларуськалий»).





Текущую структуру акционеров «Славкалий» не раскрывает. Источник, близкий к группе «Сафмар» Гуцериева, пояснил «Ведомостям», что в настоящее время GCM Global Energy принадлежит 41,4% акций компании, 33,6% находится в собственности Sberbank Investments (дочерней структуры Сбербанка РФ), 25% контролируется российским банком «Траст».





С 10 июня Михаил Гуцериев утратил контроль над GCM Global еnergy, следует из отчета компании. Контролирующим лицом теперь является Саит-Салам Гуцериев, младший брат бизнесмена.





С сайта «Славкалия» исчезла страница «Совет директоров». Ранее СД возглавлял Михаил Гуцериев, а его членами были родственники и менеджеры бизнесмена.





В коротком описании связей Гуцериева с Беларусью ЕС упоминает этот проект и даже шутливое обещание Александра Лукашенко переименовать Любань, где строится Нежинский ГОК, в Гуцериевск.





С началом пандемии Александр Лукашенко попросил у Михаила Гуцериева передать в Беларусь 10 аппаратов компьютерной томографии для диагностирования пневмонии. В июле стало известно, что компания «Славкалий» действительно оказала такую спонсорскую помощь, и в страну поступили 10 аппаратов.





Нефть

Российские компании «РуссНефть» и «Нефтиса», подконтрольные бизнесмену, много лет поставляли нефть в Беларусь. Эти компании, единственные из российских, продолжали поставки нефти на белорусские НПЗ во время энергетического кризиса между Беларусью и Россией в начале 2020 года — сказано в обосновании санкций против Гуцериева.





В июне текущего года Михаил Гуцериев, занимавший пост главы совета директоров «РуссНефти», принял решение о выходе из его состава. Гуцериев вышел также из капитала компании. Он перевел свою долю в «РуссНефти» на Саит-Салама Гуцериева. В июле компания сообщила, что Гуцериев больше не контролирует «РуссНефть».





В Беларуси у «РуссНефти» много лет была дочерняя компания «Славнефтехим». Она представляла интересы «РуссНефти» в рамках соглашения с концерном «Белнефтехим» по поставкам нефти в Беларусь и распределению полученных нефтепродуктов на внутренний рынок и экспорт.





Летом 2018 года «РуссНефть» продала белорусскую «дочку». Однако, как сообщили участники рынка, покупателем стала одна из офшорных компаний группы, в которую входит «РуссНефть».





Стоит отметить, что несмотря на изменение корпоративной структуры, «Славнефтехим» продолжает входить в топ-10 крупнейших налогоплательщиков Минска.





IТ

Семья Гуцериева активно инвестировала и в белорусский IT-сектор. В 2017 году Михаил Гуцериев рассказывал, что у него с белорусским бизнесменом Виктором Прокопеней пять совместных компаний, в которые они инвестировали на паритетной основе — 50 на 50. Также они вместе «вкладывают деньги в IT-проекты на Западе».





После подписания известного декрета о ПВТ 2.0 российского бизнесмена стали называть одним из отцов «белорусской IT-революции», который убедил Лукашенко начать «строительство IT-страны». Говорят также. что именно Гуцериев заплатил 100 тыс. долларов за разработку проекта указа. В рамках этой инициативы на свет появилась первая в СНГ легальная криптобиржа Currency.com. В нее инвестировали Прокопеня и сын Михаила, Саид Гуцериев.





Летом текущего года ситуация изменилась. Прокопеня стал дистанцироваться от Михаила Гуцериева и просить журналистов исправить «неточность» в архивных статьях: якобы фонд Larnabel Enterprises, через который шли деньги в ИТ-проекты, принадлежит не Михаилу Гуцериеву и не «семье Гуцериевых», а только Саиду Гуцериеву.





Хотя на официальном сайте инвесткомпании Прокопени VP Capital в пресс-релизах о совместных инвестициях с Larnabel Enterprises о последней писалось как об «инвестиционном фонде семьи Гуцериевых». Сам Виктор Прокопеня еще в 2016 году публиковал в своем инстаграме совместную фотографию с Михаилом Гуцериевым. Правда, сейчас фотография удалена.





На днях стало известно, что Саид Гуцериев продал свои доли в трех криптобиржах – Currency.com, Capital.com и Zubr.io. Покупателями стали международная криптобиржа FTX и Виктор Прокопеня.





Вскоре после этого стало известно, что Саид Гуцериев ушел и с поста гендиректора нефтегазовой компании «ФортеИнвест».





Паритетбанк

В Беларуси Саиду Гуцериеву по-прежнему принадлежит Паритетбанк. Он купил этот госбанк в апреле 2020 года. Госкомитет по имуществу Беларуси тогда не раскрыл сумму сделки, но отметил, что государство ставит целью снижение своей доли в банковском секторе путем продажи акций стратегическим инвесторам. Стоит сказать, что Паритетбанк был одним из двух белорусских банков, которым доверили в 2019 году проводить операции на currency.com.





Другие проекты





В журнале ЕС сказано, что Гуцериев преподносил Лукашенко роскошные подарки, а тот благодарил Гуцериева за «благотворительность и многомиллиардные инвестиции в Беларусь».





Российский бизнесмен построил в Минске гостиницу Rennaissance специально к чемпионату мира по хоккею 2014 года. Возвел он и терминал в минском аэропорту, а также бизнес-центр и базу отдыха в Красносельском, ранее принадлежавшую структурам Управделами президента Беларуси. В эти проекты Гуцериев, по его словам, вложил 180 млн долларов личных средств.





Бизнесмен также возвел церковь и частную школу в Минске.





Впрочем, ключевые активы Гуцериевых расположены в России. Помимо «РуссНефти» и «Нефтисы» им принадлежат «М.Видео», Кузбасская топливная компания, «Русский уголь» и более 3,5 млн кв.м коммерческой недвижимости (Гуцериевы — в числе крупнейших российских рантье).





Процесс избавления от активов теоретически может помочь Михаилу Гуцериеву обойти санкции, но его бизнес-империя слишком обширна и не персонализирована на одну персону. Иными словами, не важно кому из семьи Гуцериевых принадлежит тот или иной актив, Европа его все равно будкт связывать с «другом Мишей».



