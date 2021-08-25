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В июле реальные пенсии упали на 0,1% к июню, сообщает Белстат. Этот показатель снижается с начала 2021 года. При этом в июле реальные пенсии упали на 3,6% к аналогичному периоду 2020-го.





Они падают на протяжении семи месяцев подряд, пишет B-g.by. При этом в июле реальные пенсии установили рекорд падения как минимум за последние два года.





Это во многом связано с разогнавшейся годовой инфляцией, которая существенно превышает прогнозные показатели, а также тем, что в нынешнем году власти еще пока ни разу не повышали трудовые пенсии.





Средний назначенный размер пенсий составляет 483,4 рубля (в июне был такой же показатель). На конец июля в Беларуси проживало 2 миллиона 454,5 тысячи пенсионеров.





Белорусские власти не первый год пытаются поднять соотношение средней пенсии по возрасту и средней зарплаты до 40%, но выполнить это если и удается, то лишь в отдельные месяцы.





Напомним, повышение трудовых пенсий запланировано в Беларуси с 1 сентября. Они вырастут в среднем на 6,3%. Повышение пенсий предусмотрено как минимум раз в год. Однако предыдущие годы их увеличивали раньше чем в сентябре.











