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Вместе с Беларусью в группу стран с высоким риском корпоративных дефолтов (High), по версии Coface, входят, например, из европейских стран Молдова, Грузия, Черногория, Северная Македония, из неевропейских — Индия, Турция, Египет, Бразилия и ряд других государств, сообщает intex-press.by со ссылкой на Завтра твоей страны.





За второй квартал текущего года эта группа поредела. Аналитики Cofacе на фоне положительной тенденции роста мировой торговли, которая, по их прогнозу, в 2021 году превзойдет доковидный период на 6%, улучшили рейтинги для ряда бывших «одногруппников» Беларуси. В группу стран с довольно высоким риском (Fairly High) переместились Россия, Азербайджан, Саудовская Аравия и Мексика. Сравнялись за этот период с Беларусью Эквадор, Конго и Гвинея, ранее входившие в список стран с очень высоким риском дефолта (Very High). Улучшила свой рейтинг до среднего (Reasonable) — одного из самых высоких в Африке — Ботсвана.

Эксперты Cofacе объясняют улучшение рейтингов для этих стран тем, что в условиях устойчивого роста мировой торговли наибольшую выгоду из положительной динамики извлекают экспортеры сырьевых товаров. Цены на большинство из них, по прогнозу Coface, будут оставаться высокими, по крайней мере, на протяжении последующих шести месяцев.





Из стран с несырьевой экономикой более высокие рейтинги за истекший квартал присвоены США, Канаде и Австралии. Из группы стран с удовлетворительным риском бизнес-крахов (Satisfactory) они переведены в разряд государств, где эта вероятность находится на низком уровне (Low). К этой самой престижной на настоящий момент группе (рейтинг Very Low эксперты Coface не присвоили ни одной стране) относятся также скандинавские государства, Нидерланды, Австрия, Швейцария, Израиль, Япония, Тайвань и Новая Зеландия.





Из 162 государств, которые фигурируют в исследовании Coface, ни для одной рейтинг не был понижен. Однако эксперты отмечают растущую инфляцию и некоторые неоднозначные меры правительств, которые могут в ближайшие месяцы нанести ущерб спросу в ряде крупных развивающихся экономик.





Согласно карте рисков Coface, во втором квартале 2021 года Беларусь находилась еще на некотором удалении от двух самых опасных для бизнеса групп – стран с очень высоким (Very High) и с критическим (Extreme) риском дефолтов. К первой группе относятся, например, Украина, Турция, Мьянма, ко второй – КНДР, Ливия, Сирия, Иран, Ирак, Афганистан, Косово, Венесуэла. Однако по времени авторы исследования не смогли еще проанализировать последствия для бизнеса, которые сулят последние пакеты санкций в отношении Беларуси со стороны Евросоюза и еще более жесткие ограничительные меры, введенные США.