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В 2021 году мировое производство автомобилей сократится на 7-9 млн единиц

Падение производства автомобилей в мире в 2021 году составит 7-9 млн единиц. Причина - острый дефицит чипов, от которого автоиндустрия страдает с начала года.


 
 
 
В 2021 году мировое производство автомобилей сократится на 7-9 млн единиц
Фото: сборочный конвейер на заводе Ford (Ford)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на консалтинговую компанию BCG.

Расчет выполнен американской консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG). При подготовке прогноза были использованы различные данные - статистика производства автомобильных компаний, отчеты аналитического агентства IHS Markit, обзоры СМИ, собственные отчеты компании.

Как отмечают в BCG, по итогам первого квартала 2021 года суммарное снижение выпуска автомобилей в мире составило 1,4 млн единиц. Наиболее сильным падение было в Европе (почти на 429 тысяч машин), а следом идут Китай (377 тысяч) и Северная Америка (354,5 тысяч).

Во втором квартале тенденция усугубилась: мировое производство сократилось еще на 2,6 млн единиц. В этот раз антилидером стала Северная Америка (на 867 тысяч машин), за ней - Европа (743 тысячи) и Китай (420 тысяч).

Если говорить об отдельных компаниях, то в первом полугодии наиболее сильно пострадал автоконцерн Ford, который недовыпустил более 700 тысяч автомобилей. Далее идут Stellantis (Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep и др.) с падением почти 600 тысяч единиц и Renault-Nissan-Mitsubishi (более 415 тысяч).

По прогнозу Boston Consulting Group, до конца 2021 года дальнейшее снижение выпуска автомобилей из-за дефицита чипов составит еще 3-5 млн единиц. Выход из полупроводникового кризиса возможен не ранее второго квартала 2022 года
Источник: Вадим Добровольский
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