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В Вильнюсе построили рабочие места на свежем воздухе. Вот как их можно использовать

Открыты 3 одноместных офиса такого типа.


Фото: delfi.lt

С 24 августа жители Вильнюса получили возможность испробовать рабочие места на открытом воздухе. На крышах «офисов» NeBiuro установлены солнечные батареи, там есть беспроводной интернет. Об этом пишет blizko.by со ссылкой на  Delfi.lt.

«Последние годы напомнили нам о том, какое большое значение для самочувствия имеет свежий воздух, природа, и какая красивая природа в Литве. Мы хотим предложить городским жителям возможность работы на природе, около Нерис, ведь чистый воздух повышает эффективность работы, в домашних условиях это обеспечить не всегда возможно», – сказала представитель Darnu Group Сигита Сурвилайте-Мекёнене. 

Мобильные офисы будут доступны всем желающим в теплое время года. Зимой их уберут и вернут обратно с наступлением весны.

 
Источник: Мария Квятковская
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