+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Эксперт: без рейтинга банки не могут выходить на кредитные и инвестиционные рынки

Что означает для Беларусбанка и Белинвестбанка отзыв рейтингов Fitch? Ситуацию для читателей OL комментирует преподаватель экономического факультета БГУ Михаил Чепиков.


Эксперт объясняет, пишет Office Life, что кредитные и инвестиционные рейтинги устанавливаются для того, чтобы определить, можно ли давать конкретным банкам кредиты в принципе, и чтобы понимать уровень риска и процентной ставки по предоставляемым ресурсам.

«Сам отзыв рейтинга означает, что нельзя установить, по какой процентной ставке им можно давать кредит, и нельзя гарантировать, что его вообще можно давать».

Рейтинги категории «В» (которые Fitch подтверждал Беларусбанку и Белинвестбанку) позволяют привлекать на свободном рынке кредиты под гарантии, но под достаточно высокий процент.

«Сейчас получается, что если у кредитных организаций нет рейтинга, то это значит, что они не могут свободно выходить на кредитные, инвестиционные рынки, чтобы там размещать свои продукты», — говорит экономист.

По его словам, инвесторы будут понимать, что у банков без рейтингов слишком высокая неопределенность и слишком высокие риски.

«Фактически у них нет даже „мусорного рейтинга“, чтобы понимать, с какими гарантиями они что-то могут взять. Даже если государство за них будет что-то обещать, никто не может дать гарантий, что эти обязательства будут выполнены».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]