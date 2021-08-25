Эксперт: без рейтинга банки не могут выходить на кредитные и инвестиционные рынки
Что означает для Беларусбанка и Белинвестбанка отзыв рейтингов Fitch? Ситуацию для читателей OL комментирует преподаватель экономического факультета БГУ Михаил Чепиков.
Эксперт объясняет, пишет Office Life, что кредитные и инвестиционные рейтинги устанавливаются для того, чтобы определить, можно ли давать конкретным банкам кредиты в принципе, и чтобы понимать уровень риска и процентной ставки по предоставляемым ресурсам.
«Сам отзыв рейтинга означает, что нельзя установить, по какой процентной ставке им можно давать кредит, и нельзя гарантировать, что его вообще можно давать».
Рейтинги категории «В» (которые Fitch подтверждал Беларусбанку и Белинвестбанку) позволяют привлекать на свободном рынке кредиты под гарантии, но под достаточно высокий процент.
«Сейчас получается, что если у кредитных организаций нет рейтинга, то это значит, что они не могут свободно выходить на кредитные, инвестиционные рынки, чтобы там размещать свои продукты», — говорит экономист.
По его словам, инвесторы будут понимать, что у банков без рейтингов слишком высокая неопределенность и слишком высокие риски.
«Фактически у них нет даже „мусорного рейтинга“, чтобы понимать, с какими гарантиями они что-то могут взять. Даже если государство за них будет что-то обещать, никто не может дать гарантий, что эти обязательства будут выполнены».
20:27 25/08/2021
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