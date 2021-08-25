"Коммунарку" возглавил экс-директор «Красного пищевика»
Экс-директор «Красного пищевика» Сергей Анюховский возглавил кондитерскую фабрику «Коммунарка».
В свою очередь руководителем кондитерской фабрики в Бобруйске стал 36-летний главный инженер Евгений Свирид.
Решение о смене руководства «Красного пищевика» утвердил Наблюдательный совет предприятия, пишет Office Life. В заседании органа управления приняли участие представители концерна «Белгоспищепром», Бобруйского горисполкома, акционеры и руководители структурных подразделений фабрики.
Сергей Анюховский возглавлял «Красный пищевик» с января 2014 года.
На предприятии объясняют уход Анюховского ротацией кадров в рамках ответственности отраслевого концерна.
20:07 25/08/2021
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