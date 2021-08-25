

EPAM (штат в Беларуси — около 11 тыс человек)

Релоцировали 100 сотрудников с семьями в Литву и Грузию.





Аркадий Добкин, глава EPAM





«Конкретные инициативы в Грузии и Литве были начаты ещё в 2019-м. В последние годы обе страны предпринимают значительные усилия, чтобы создать комфортные условия для ведения бизнеса в сфере ИТ. Правительства этих стран на достаточно высоком уровне инициировали первые контакты с нами, чтобы, с одной стороны, поделиться информацией о своих планах в отношении ИТ, а с другой — лучше понять критерии, на основании которых ЕРАМ принимает решения по открытию офисов и развитию соответствующей экосистемы в новых для нас странах», пишет dev.by.





SoftSwiss (разработчик ПО для онлайн-казино, штат в Беларуси — около 700 человек)

Релоцировали 50 сотрудников с семьями в Польшу и Грузию.





Иван Монтик, основатель SoftSwiss





«Первый релокейт случился в день выборов президента, тогда страну покинули 60 человек, а за ними еще столько же в другие дни. Переезд давался нелегко, потому что улететь из страны было невозможно. Людям приходилось полностью менять логистику, оформлять командировочные, ведь без веской причины нельзя было пересечь границу Беларуси. Кроме того, семьи уезжали порознь: муж — по рабочей визе, жена и дети — по гостевой».





«Однако до сих пор не все люди из команды торопятся уезжать. Кто-то не может покинуть свои дома в Беларуси, кого-то смущают условия оплаты труда в новой стране. Всему виной — польская юрисдикция. В Польше непростая система уплаты налогов: там нет фиксированного подоходного налога, и он увеличивается в зависимости от величины зарплаты, годового дохода и социального статуса — женат, с детьми или холост. Поэтому мы вынуждены сотрудничать с человеком на условиях плавающей зарплаты».





«Грузия привлекательна с точки зрения налоговой системы, бытовых расходов и языка (почти везде понимают русский язык и говорят на нем), да и людям там работать спокойнее».





Gismart (разработчик и издатель игр, штат в Беларуси — 220 человек)

Релоцировали 40 сотрудников с семьями в Украину.





Дмитрий Липницкий, сооснователь Gismart:





«Офис в Киеве мы открыли в начале 2020 года, там работает 80 человек. Часть команды — это сотрудники Gismart, которые переехали в Украину по внутренней релокейт-программе, в основном, из Минска. По желанию, любой сотрудник (в том числе, вместе с семьей) может релоцироваться в Киев или из Киева в Минск. Мы оказываем юридическую и информационную поддержку, а также выплачиваем релокационные бонусы (как правило их используют на транспортные расходы и аренду жилья на первое время)».

«Релокейт-программа работает уже более года, при этом большинство сотрудников всё же не планирует покидать Беларусь».





Zenia (стартап, штат в Беларуси — около 10 человек)

Релоцировали и готовят к переезду 8 сотрудников с семьями в Литву.





Алексей Куров, основатель Zenia





«Наш российский стартап переехал в Беларусь в 2019 году. Мы планировали развиваться именно в этой стране и искать партнеров, но августовские события перевернули все вверх дном. Не чувствуя себя в безопасности, несколько сотрудников вынуждены были вернуться в Россию, а мы начали искать подходящее место для релокейта остальных.





Рассматривали все страны Прибалтики, но в итоге остановились на Литве. Для белорусов эта страна близка территориально — добраться до Вильнюса можно за три часа на поезде — и понятна с точки зрения законодательства».





Vochi (стартап, штат в Беларуси — около 30 человек)

Релоцировали 3 сотрудников с семьями в Польшу.





Илья Лесун, основатель Vochi:





«Первое время уезжать не хотелось — надеялись на улучшение ситуации в стране. Но позже столкнулись с куда более сложной проблемой: сотрудники не чувствовали себя в безопасности, и это стало сильно влиять на работу. Когда искали место релокации, опирались на гибкие налоговые вычеты и стоимость проживания. Выбрали Варшаву: с одной стороны, там классный инженерный и предпринимательский хаб, с другой — приветливый народ и хорошее отношение к белорусам».



